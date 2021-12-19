大屠殺教材嚇哭學生 楊潤雄：教學需更配合年紀

【明報專訊】有小學本月初在德育堂播放政府提供的南京大屠殺教材，其中恐怖片段嚇哭學生。教育局長楊潤雄昨被問到日後教育局提供歷史教材予學校會否列明適合什麼年級，他稱這次事件與過往教育局提供學校教材或資料的做法一樣，「今次事件可能在社會上引起一些討論，的確我們需要在教學上更加配合學生的需要和年紀」，惟重點是必須在社會做好國家歷史教育和學生國民身分培養。
楊潤雄昨出席一個活動致辭稱，本港的價值觀教育一定要包含愛國教育，而中國歷史在培養學生國家觀念上是重要一環。他又表示，近年有人借學術及言論自由，發布充滿偏見的歷史觀點，青年若對歷史無正確觀念，容易受到影響。
楊潤雄會見傳媒稱，國家把12月13日定為南京大屠殺公祭日，盼學校藉此機會介紹這段歷史，正如其他在校舉辦的活動一樣，教育局盡量為學校提供資料及建議，盼學校可因應內容找到如何最適合不同年紀或背景的學生。
「一直信任教師有能力選教材」
他又說，一直都信任學校和教師有能力選擇適合學生的教材，如果學校覺得有疑惑，可以向教育局尋求支援。被問到有學生在課堂哭泣，教師是否應該繼續跟隨教材授課，楊潤雄說「個別事件，當然個別老師可以繼續在校內多作討論」。
楊潤雄又說，今日的立法會選舉十分重要，他以教育界為例，教育界功能組別今年有5名候選人，來自不同背景，過去一段時間在教育事件或政策上都有不同的表達。他盼教育界選民投票，「希望教育回歸教育」。
另外，楊潤雄表示，為教師或準教師而設的《基本法》測試會在1月舉行，現時報名人數約有5000多。
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