大屠殺教材嚇哭學生 楊潤雄：教學需更配合年紀

楊潤雄昨出席一個活動致辭稱，本港的價值觀教育一定要包含愛國教育，而中國歷史在培養學生國家觀念上是重要一環。他又表示，近年有人借學術及言論自由，發布充滿偏見的歷史觀點，青年若對歷史無正確觀念，容易受到影響。

楊潤雄會見傳媒稱，國家把12月13日定為南京大屠殺公祭日，盼學校藉此機會介紹這段歷史，正如其他在校舉辦的活動一樣，教育局盡量為學校提供資料及建議，盼學校可因應內容找到如何最適合不同年紀或背景的學生。

「一直信任教師有能力選教材」

他又說，一直都信任學校和教師有能力選擇適合學生的教材，如果學校覺得有疑惑，可以向教育局尋求支援。被問到有學生在課堂哭泣，教師是否應該繼續跟隨教材授課，楊潤雄說「個別事件，當然個別老師可以繼續在校內多作討論」。

楊潤雄又說，今日的立法會選舉十分重要，他以教育界為例，教育界功能組別今年有5名候選人，來自不同背景，過去一段時間在教育事件或政策上都有不同的表達。他盼教育界選民投票，「希望教育回歸教育」。

另外，楊潤雄表示，為教師或準教師而設的《基本法》測試會在1月舉行，現時報名人數約有5000多。