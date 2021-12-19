臥病者疫下缺護理臉潰爛 家屬盼醫院放寬探訪

陳女士有兩姊一弟，排行第四的弟弟2016年某天突然頭痛、入院、昏迷，2018年入住茘景大樓，一直卧牀不起，現已48歲，陳母和陳家三姊妹每天輪流到大樓探弟弟，又是抹身按摩，又是換衫換牀單，晚上將弟弟搬到椅上，一匙匙水餵到唇邊，訓練弟弟吞嚥，又幫他刷牙，盼減慢弟弟退化，有時弟弟眨眼、有反應，已足叫70多歲的陳母開心半天。

7月復探訪 病弟流淚哀鳴

但自2020年1月疫情襲港，有好一段時間無法探望弟弟，有時一家人守在電話旁，只為等醫院來電，透過視像通話見弟弟10分鐘。陳女士回想，今年7月尾再次恢復探訪，母親入病房叫弟弟，弟弟流淚哀鳴。

一周兩小時 夠抹身不夠練身

現時探訪安排是每周兩次，每次限一小時、一個人，陳母佔了其中一次，餘下一次則要陳女士向公司請求每周有一日提早4時半從中環下班，才趕及6時抵達茘景大樓，一小時內為弟弟換衫、換牀單、抹身，已再無時間搬他下牀、練飲水、伸展手腳。她見弟弟臉頰、屁股、手指輕微潰爛，「簡直慘不忍睹」，聽到職員說弟弟現體重52公斤，較疫前輕了10公斤，她相當心痛。

陳女士的兩個姊姊更一直無機會探望弟弟，10月時弟弟要到瑪嘉烈醫院覆診，三姊妹預先請假，為求與弟弟團聚，卻遇上8號風球要延遲兩周覆診，三姊妹又再請假，這次4姊弟終在醫院相聚兩小時。弟弟獨自度過了12月11日生日，幸好他明天農曆生日輪到陳母探訪，兩母子將可相處一小時。

「我不是要投訴，我們只想盡量做到病人家屬的責任（照顧弟弟）。但感覺現時放寬每周探兩日，政府已算數，有得探，你就好收聲，我們這班人被遺忘了。」陳女士說不貪心，只求可放寬至每周探訪三天、每次探訪多一小時或每次多讓一人入內。

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，疫情期間收逾百宗有關康復大樓家屬要求探訪的申訴，不少家屬以往善用每日約6小時探訪時間，為病人護理、按摩，以免肌肉萎縮，惟疫下探訪受阻，或令病人身體轉差，現疫情回穩，建議進一步放寬探訪密度至每周4次、每次兩小時，可換人探訪。

醫局：續研擴特別探訪

醫院管理局發言人回覆，疫情期間已分階段擴展特別探訪安排，盼市民理解疫下探訪會有局限，局方會繼續按疫情及個別醫院運作，研究進一步擴展特別探訪可行性，各醫院會在可行情况下安排恩恤或視像探訪。

（新冠疫情）