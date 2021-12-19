一周9宗Omicron 佔輸入1/4 昨多確認3宗 包括入社區國泰機師

昨5輸入 2已打3針「3帶N501Y」

昨日5宗輸入個案中，兩人已打3針復必泰疫苗，其餘3人已打兩針復必泰。此外，有3人驗出N501Y變異，患者分別從卡塔爾和英國抵港，尚待確認是否屬Omicron個案，另外兩人驗出L452R變異病毒株。

接觸者之接觸者隔離

衛生署又確認，3宗日前確診的個案感染的是Omicron變種，包括前日確診、住油麻地碧街的國泰貨機機師（第12513宗）。衛生署前晚深夜再公布機師潛伏期內曾到訪的多個地點，其中機師在本月13日抵港後，在15日、即病發日曾到廣華街仁安大廈地下惠康，該惠康被納入強制檢測名單。署方昨稱，已安排患者的約10名密切接觸者和約10名密切接觸者的家居接觸者往檢疫中心隔離，暫沒錄得相關確診。

本港暫累計有14宗Omicron個案，翻查資料，本港自11月15日錄得首宗Omicron輸入個案，自此起4周，每周約輸入一兩宗Omicron個案，其中一周沒這個案，但過去一周（12月12至18日）有9宗輸入個案最終都確認感染Omicron，佔同期輸入個案總數約25%，該數字未計算昨日確診、但未知是否Omicron的個案。

專家：機師病毒似美種 難言來源

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，住油麻地碧街的國泰貨機機師感染的Omicron變種，與美國的Omicron較相似，而在本港Omicron個案中，該機師病毒基因排序與上月底一宗由卡塔爾抵港的個案（第12433宗）基因排序相似，但最少亦有3個基因突變不同，差異算是大。至於為何來自卡塔爾的旅客和到過美國的機師感染相似的病毒，蕭說現時Omicron在全球傳播，很難找到輸入個案的Omicron是來自什麼地方，尤其是貨機機師要來往各地，更難分辨病毒來源。

4國列A組高風險

蕭認為，該宗國泰貨機機師個案入社區兩日後驗出陽性，發現得較快，雖然他曾外出、有傳播風險，現時最主要看其接觸者會否確診。

政府繼續收緊外國發現Omicron地區入境限制，昨宣布將埃及、摩洛哥、新西蘭和卡塔爾列為A組高風險地區，12月21日凌晨生效，只有已打針港人可從當地回港。

研究：Omicron病情不比Delta輕

此外，英國倫敦帝國理工學院（Imperial College London）分析了英國近日的本地個案，根據住院和無徵狀感染的情况，研究團隊認為，感染Omicron後的病情嚴重程度，比起感染Delta並沒有較輕微。

另外，《路透社》昨日報道，早前已停飛香港航線的英國航空，決定將停飛延長至明年2月底。

明報記者

（新冠疫情）

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