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2021年12月18日星期六
港聞二
Omicron增兩宗 打兩針機組人員染疫 入社區國泰機師未確定是否Omicron
機師居祥興大廈 測量師指渠管雜亂無章憂增播毒風險
3空姐未打針被炒勞審處申索9萬元 國泰：不賠償不和解
世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書
濕地公園雀屍驗出禽流 附近兩雞場暫無死雞
9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員
前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽
光城者7人轉高院審 官關注年輕被告還押久
稱「貪玩」警署系統查丈夫 女警守行為
警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費
涉警總偷鮑魚督察准保釋
郭永健認違特權法囚14日 官稱未能證明令保安跌倒
認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心
倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委
冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前
新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察
名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲
韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山
藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高
冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象
3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑
中大研究：伴侶按摩 孕婦分娩減用鎮痛劑
投票日最低14度 強颱風雷伊明北上漸減弱
九巴89線座位插針 六旬漢刺傷臀部
警破自助密碼白粉倉 檢3.2公斤毒品
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【Emily】灣仔「海岸堤階」下周五開 有水上單車租
【Emily】請食肯德基 張欣宇拜李月民為師
【Emily】水上樂園推488蚊無限次入場
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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