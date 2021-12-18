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3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑

【明報專訊】3名年輕女子涉安排一名任「兼職女友」的16歲少女賣淫，高峰期間少女兩天內接客8次，少女不適拒絕接客被勒索逾3萬元。涉案3女承認控罪，案件原定昨日判刑，辯方表示，兩名懷有身孕的被告希望分娩後才入獄服刑，法官遂將案件押後至明年3月1日判刑。

本案為區域法院案件，昨於荃灣法院審理。首被告黃貝兒（又名黃科恩）（20歲）承認依靠他人賣淫收入為生罪，次被告石素斯（22歲）及第三被告陳映貝（21歲）承認「控制另一人而目的在於使該人賣淫」及勒索罪。

次被告童年曾運毒 母販毒內地服刑

辯方求情稱，本案源於事主想搵快錢，3名被告安排事主在兩日內賣淫，案件歷時不算太長，被告亦沒有獨吞報酬，冀法庭輕判。辯方提及，次被告童年坎坷，除了父母離異，她讀小三時被親友指使跨境運毒，其母涉嫌疏忽照顧兒童，自此她在保良局托管下長大；近年，其母亦因為販毒案在內地被判終身監禁，辯方形容她本性不壞，只是受家庭背景影響。

庭上透露，首、次被告現已懷孕，預產期分別為明年1和2月。辯方稱，兩人希望在外分娩才入獄服刑。法官譚思樂表示，本案無可避免會判監，不過法庭可以等待兩人分娩後才判刑。辯方一度要求押後至明年4月判刑，法官聞言稱「懲教署亦會提供產後護理，法庭已經優待兩人不必在獄中分娩」。案件最終押後至明年3月1日判刑，首、次被告續准保釋，第三被告還押候判。

【案件編號：DCCC 1045/20】

相關字詞﹕分娩 區域法院 依靠他人賣淫的收入維生 勒索 兼職女友

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