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冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象

【明報專訊】35歲港鐵車務表現主任從港鐵電腦取得兩名未成年少女及3名女同事的聯絡資料，要求她們拍攝裸露影片，更三度冒充警員，惟對方沒上當。他早前承認刑事恐嚇及冒充警員等共11罪，昨在區院被判囚4年5個月4周，暫委法官周燕珠斥被告濫用職權，是具有目的、有計劃犯案，導致事主受驚，判刑時須展示保護受害者及弱勢的信息。

被告方雄舜（35歲）承認前年至去年干犯3項刑事恐嚇、3項冒警、2項作出有違公德、2項促致兒童製作色情物品，以及一項企圖欺詐罪，事主年齡介乎15至55歲。

中高風險重犯 囚4年5月4周

心理和精神報告指，被告重犯風險屬中度偏高；周官在判刑時引述被告在求情信稱，被告承認利用警察在市民心目中威嚴形象犯案，並因與同事關係欠佳導致本案，及向事主致歉。

周官指斥，被告濫用職權取得事主資料，犯下多項罪行，批評他違反誠信，屬加刑因素。被告又威脅事主拍攝並索取裸片，以粗言穢語恐嚇曾遭非禮的港鐵客服主任X，令她感驚慌及更換手機號碼。周官續稱，事主曾不理會被告，但被告改用其他號碼聯絡事主，令她們倍感焦慮及無法得知其身分。周官斥被告是有計劃犯案，警方後假扮事主赴約揭發事件。幸好事主沒應被告要求拍攝裸片，為了保護受害者及弱勢，周官遂判處被告監禁，下令被告須接受心理輔導及精神治療。

【案件編號：DCCC 552/21】

相關字詞﹕區域法院 企圖欺詐 促致兒童製作色情物品罪 作出有違公德的行為 刑事恐嚇 冒警

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