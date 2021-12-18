冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象

被告方雄舜（35歲）承認前年至去年干犯3項刑事恐嚇、3項冒警、2項作出有違公德、2項促致兒童製作色情物品，以及一項企圖欺詐罪，事主年齡介乎15至55歲。

中高風險重犯 囚4年5月4周

心理和精神報告指，被告重犯風險屬中度偏高；周官在判刑時引述被告在求情信稱，被告承認利用警察在市民心目中威嚴形象犯案，並因與同事關係欠佳導致本案，及向事主致歉。

周官指斥，被告濫用職權取得事主資料，犯下多項罪行，批評他違反誠信，屬加刑因素。被告又威脅事主拍攝並索取裸片，以粗言穢語恐嚇曾遭非禮的港鐵客服主任X，令她感驚慌及更換手機號碼。周官續稱，事主曾不理會被告，但被告改用其他號碼聯絡事主，令她們倍感焦慮及無法得知其身分。周官斥被告是有計劃犯案，警方後假扮事主赴約揭發事件。幸好事主沒應被告要求拍攝裸片，為了保護受害者及弱勢，周官遂判處被告監禁，下令被告須接受心理輔導及精神治療。

【案件編號：DCCC 552/21】