藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高

【明報專訊】有非禮前科的無業漢在籃球場結識5名初中女童，以她們遭邪靈附體為由，分別帶到住所及酒店「驅邪」，指插及摸女童私處，並與13歲女童性交；另在其中一名事主背後手淫後，要求她把口水吐入樽中與體液融合。被告承認與16歲以下兒童非法性交、非禮等5罪，法官杜大衛昨於區域法院指出，被告利用未成年女童年幼，謊稱她們「惡靈纏身」換取性行為，心理報告亦顯示其重犯風險偏高，考慮案件嚴重及社會福祉，判囚4年3個月。
被告李栢濤（37歲）承認1項與16歲以下兒童非法性交、2項非禮、1項以虛假藉口促致他人作非法性行為，及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2018年10月至2020年6月，性侵5名12至15歲女童。
官斥被告利用事主年幼 藉詞欺騙
杜官判刑時表示，被告「顯然是利用女童的年幼，欺騙她們被惡靈纏身」，而他與女童性交時沒使用安全套，令她暴露於染性病及懷孕風險之下，亦強迫14歲女童為他口交，令事主受驚；被告曾因非禮15歲女童判囚兩年4個月，杜官稱該案非常嚴重，亦已考慮被告2013年底出獄後，至2018年才重犯。
杜官引述被告的心理報告稱，被告傾向對少女感興趣，重犯風險偏高；而他雖然對行為羞恥，卻將責任推卸事主身上，更否認以驅邪為由性侵事主，辯方昨在庭上稱被告撤回上述言論。
月捐數百元保護動物 獲減刑1月
杜官考慮被告認罪，毋須事主上庭作供，可獲3分之1刑期扣減，加上辯方求情稱被告2013年底起，每月捐500至600元予愛護動物協會等保護動物機構，亦有養貓、鸚鵡等小動物，酌量減刑1個月，總刑期為4年3個月。
【案件編號：DCCC 953/20】
相關字詞﹕區域法院 非禮女童 向16歲以下的兒童作出猥褻行為 以虛假口促致他人作非法性交行為罪 與16歲以下女童非法性交