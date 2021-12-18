藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高

被告李栢濤（37歲）承認1項與16歲以下兒童非法性交、2項非禮、1項以虛假藉口促致他人作非法性行為，及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2018年10月至2020年6月，性侵5名12至15歲女童。

官斥被告利用事主年幼 藉詞欺騙

杜官判刑時表示，被告「顯然是利用女童的年幼，欺騙她們被惡靈纏身」，而他與女童性交時沒使用安全套，令她暴露於染性病及懷孕風險之下，亦強迫14歲女童為他口交，令事主受驚；被告曾因非禮15歲女童判囚兩年4個月，杜官稱該案非常嚴重，亦已考慮被告2013年底出獄後，至2018年才重犯。

杜官引述被告的心理報告稱，被告傾向對少女感興趣，重犯風險偏高；而他雖然對行為羞恥，卻將責任推卸事主身上，更否認以驅邪為由性侵事主，辯方昨在庭上稱被告撤回上述言論。

月捐數百元保護動物 獲減刑1月

杜官考慮被告認罪，毋須事主上庭作供，可獲3分之1刑期扣減，加上辯方求情稱被告2013年底起，每月捐500至600元予愛護動物協會等保護動物機構，亦有養貓、鸚鵡等小動物，酌量減刑1個月，總刑期為4年3個月。

【案件編號：DCCC 953/20】