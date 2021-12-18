港聞

港聞二

藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高

【明報專訊】有非禮前科的無業漢在籃球場結識5名初中女童，以她們遭邪靈附體為由，分別帶到住所及酒店「驅邪」，指插及摸女童私處，並與13歲女童性交；另在其中一名事主背後手淫後，要求她把口水吐入樽中與體液融合。被告承認與16歲以下兒童非法性交、非禮等5罪，法官杜大衛昨於區域法院指出，被告利用未成年女童年幼，謊稱她們「惡靈纏身」換取性行為，心理報告亦顯示其重犯風險偏高，考慮案件嚴重及社會福祉，判囚4年3個月。

被告李栢濤（37歲）承認1項與16歲以下兒童非法性交、2項非禮、1項以虛假藉口促致他人作非法性行為，及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2018年10月至2020年6月，性侵5名12至15歲女童。

官斥被告利用事主年幼 藉詞欺騙

杜官判刑時表示，被告「顯然是利用女童的年幼，欺騙她們被惡靈纏身」，而他與女童性交時沒使用安全套，令她暴露於染性病及懷孕風險之下，亦強迫14歲女童為他口交，令事主受驚；被告曾因非禮15歲女童判囚兩年4個月，杜官稱該案非常嚴重，亦已考慮被告2013年底出獄後，至2018年才重犯。

杜官引述被告的心理報告稱，被告傾向對少女感興趣，重犯風險偏高；而他雖然對行為羞恥，卻將責任推卸事主身上，更否認以驅邪為由性侵事主，辯方昨在庭上稱被告撤回上述言論。

月捐數百元保護動物 獲減刑1月

杜官考慮被告認罪，毋須事主上庭作供，可獲3分之1刑期扣減，加上辯方求情稱被告2013年底起，每月捐500至600元予愛護動物協會等保護動物機構，亦有養貓、鸚鵡等小動物，酌量減刑1個月，總刑期為4年3個月。

【案件編號：DCCC 953/20】

相關字詞﹕區域法院 非禮女童 向16歲以下的兒童作出猥褻行為 以虛假口促致他人作非法性交行為罪 與16歲以下女童非法性交

上 / 下一篇新聞

Omicron增兩宗 打兩針機組人員染疫 入社區國泰機師未確定是否Omicron
Omicron增兩宗 打兩針機組人員染疫 入社區國泰機師未確定是否Omicron
機師居祥興大廈 測量師指渠管雜亂無章憂增播毒風險
機師居祥興大廈 測量師指渠管雜亂無章憂增播毒風險
3空姐未打針被炒勞審處申索9萬元 國泰：不賠償不和解
3空姐未打針被炒勞審處申索9萬元 國泰：不賠償不和解
世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書
世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書
濕地公園雀屍驗出禽流 附近兩雞場暫無死雞
濕地公園雀屍驗出禽流 附近兩雞場暫無死雞
9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員
9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員
前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽
前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽
光城者7人轉高院審 官關注年輕被告還押久
光城者7人轉高院審 官關注年輕被告還押久
稱「貪玩」警署系統查丈夫 女警守行為
稱「貪玩」警署系統查丈夫 女警守行為
警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費
警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費
涉警總偷鮑魚督察准保釋
涉警總偷鮑魚督察准保釋
郭永健認違特權法囚14日 官稱未能證明令保安跌倒
郭永健認違特權法囚14日 官稱未能證明令保安跌倒
認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心
認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心
倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委
倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委
冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前
冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前
新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察
新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察
名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲
名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲
韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山
韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山
冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象
冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象
3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑
3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑
中大研究：伴侶按摩 孕婦分娩減用鎮痛劑
中大研究：伴侶按摩 孕婦分娩減用鎮痛劑
投票日最低14度 強颱風雷伊明北上漸減弱
投票日最低14度 強颱風雷伊明北上漸減弱
九巴89線座位插針 六旬漢刺傷臀部
九巴89線座位插針 六旬漢刺傷臀部
警破自助密碼白粉倉 檢3.2公斤毒品
警破自助密碼白粉倉 檢3.2公斤毒品
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】曾鈺成豎4指 焫㷫4號潘焯鴻 曾氏不點名批有人投機 潘斥侮辱
【Emily】曾鈺成豎4指 焫㷫4號潘焯鴻 曾氏不點名批有人投機 潘斥侮辱
【Emily】灣仔「海岸堤階」下周五開 有水上單車租
【Emily】灣仔「海岸堤階」下周五開 有水上單車租
【Emily】請食肯德基 張欣宇拜李月民為師
【Emily】請食肯德基 張欣宇拜李月民為師
【Emily】水上樂園推488蚊無限次入場
【Emily】水上樂園推488蚊無限次入場