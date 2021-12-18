港聞

港聞二

韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山

【明報專訊】韓籍男商人Kim Minho涉2018年於尖沙嘴酒店房間用陶瓷刀殺害妻兒，他在羈留期間時死亡，死因庭昨日續審。庭上透露遺書內容，他稱自己雖生猶死、強顏歡笑（I live but not living, I laugh but not laughing）；其中一封遺書寫給囚友許金山，感激其幫忙，更希望兩人來世可共度美好時光。另有懲教職員供稱，在囚者自殺不常見，署方已積極發展智慧監獄，如研究維生指數監察系統，並為有特別需要的囚犯佩戴手帶。

呼「金山大哥」 夢到帶其遊韓

負責調查的高級督察魏俊傑供稱，死者囚室有本名為「金民浩」的筆記本，當中有8頁內容，僅一頁以英語撰寫。庭上透露，該書信寫給荔枝角收押所內的朋友，包括早前作供的囚友呂永業，死者在信中感謝他們恩惠。其餘內容均以韓文書寫，包括寫給父母、律師團隊等，並着其父母忘記愚蠢的兒子，以提及自己很掛念妻兒。

死者寫給囚友許金山一信中，以「金山大哥」稱呼他，形容兩人奇迹相識，若非在獄中相識，可帶他到韓國四處遊玩，更稱曾夢過這場景。死者續稱，雖然今生做不到，但願來世兩人可以共度美好時光。

懲教：已積極發展智慧監獄

代表懲教署的律師結案陳辭稱，法醫稱死者是勒斃，但未能指出如何勒死。死者還押期間甚少提出要求，甚至囚友看不出死者有意了斷其生命，署方亦沒有收過死者父親登記探訪的紀錄。他重申，有懲教人員定時巡邏，署方已做足相應措施。

懲教署一方續稱，現時部分懲教設施推行智慧手帶，以量度囚犯心跳率，但由於設施眾多需要一定資源，暫未應用至所有設施，且有部分懲教職員具醫護資格，能雙重把關。由於要顧及囚犯私隱，故沒在囚室內逐一安裝閉路電視。研訊下周再續。

【案件編號：CCDI 269/18】

（死因研訊）

相關字詞﹕智慧監獄 在囚人士 許金山 死因研訊 謀殺案

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