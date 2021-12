韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山

【明報專訊】韓籍男商人Kim Minho涉2018年於尖沙嘴酒店房間用陶瓷刀殺害妻兒,他在羈留期間時死亡,死因庭昨日續審。庭上透露遺書內容,他稱自己雖生猶死、強顏歡笑(I live but not living, I laugh but not laughing);其中一封遺書寫給囚友許金山,感激其幫忙,更希望兩人來世可共度美好時光。另有懲教職員供稱,在囚者自殺不常見,署方已積極發展智慧監獄,如研究維生指數監察系統,並為有特別需要的囚犯佩戴手帶。