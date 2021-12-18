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名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲

【明報專訊】警方網罪科針對一個網上購物詐騙集團，本周採取代號「鐵將」行動，拘捕6男2女，包括一名學生，涉及17宗網購名牌手袋騙案，損失金額達60萬元。警方相信已瓦解一個活躍本地詐騙集團，所有被捕者涉嫌串謀詐騙，已獲保釋候查。

付款後失蹤 最大宗失逾28萬

網絡安全及科技罪案調查科高級督察伍文豪稱，警方自8月起留意到網上一個活躍詐騙集團，騙徒在社交平台刊登廣告，會以限購、減價或外地代購名牌手袋作招徠，誘騙事主購買，付款後即不知所終；去年12月至今年8月警方共接獲17宗個案，損失金額共60萬元。當中最多一宗損失28.6萬元，最少一宗損失1000元。

展示購物單據副本扮可信

網罪科人員本周二（14日）至前日（16日）採取行動，共拘捕6男2女，年齡16至30歲，包括主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人，全部涉嫌干犯詐騙。當中一名16歲被捕人為學生，是傀儡戶口持有人。行動中檢獲一部電腦、8部智能電話、6張銀行卡。行動仍繼續，不排除有更多人被捕。

經調查所得，詐騙集團去年12月開始運作，包辦整個犯罪過程工序，包括從不同渠道取得名牌手袋相片、購買單據副本，以提高可信度；有成員負責在社交媒體發文，與事主聯絡；有人負責開設並操控收款戶口等。

警方建議市民，網上購物時盡量光顧信譽良好賣家及選擇當面交收，出售貨品時不要單憑入數收據就相信付款已完成，付款前盡可能搜尋賣家電話號碼、銀行戶口、社交媒體專頁名稱，留意有無負評，如有懷疑應終止交易或致電警方防騙易熱線18222。

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