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新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察

【明報專訊】有研究歷史的民間組織近日在港島發現3塊由1903年豎立至今的維多利亞城界石。古蹟辦經實地視察後，近日將該3塊界石列入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單，即確認其歷史價值。發現其中兩塊界石的香港歷史研究社期望，當局長遠可研究以儀器遙距監察，以免界石被破壞。

至今現10界石 其一下落不明

本港過去曾於港島發現7塊維多利亞城界石，均由1903年豎立至今，昔日用作標明維多利亞城的範圍，當中位於馬己仙峽道的界石2007年被移除，至今下落不明，其餘6塊則位於克頓道、寶雲道、黄泥涌道、舊山頂道、薄扶林道及域多利道。民間組織「香港行跡」上周於龍虎山發現第八塊界石，及後另一組織香港歷史研究社本周日接連在摩星嶺及聶高信山近玫瑰崗學校發現多兩塊界石，均刻有「CITY BOUNDARY 1903 」的字樣。

古蹟辦昨回覆查詢稱，較早前已實地視察及記錄位於龍虎山、玫瑰崗及摩星嶺的石碑，亦已完成視察和記錄的工作，有關石碑刻有「CITY BOUNDARY 1903」字樣，建造式樣與其他已記錄的維多利亞城界石相近，古蹟辦已將有關石碑納入「政府文物地點」名單，會與法定古蹟和暫定古蹟、歷史築物及地點、具考古研究價值的地點，一起界定為「文物地點」，加以保護，有需要時可為相關部門提供技術意見，協助設立說明牌。

龍虎山附近山坡現漆油記號

香港歷史研究社理事長李澤恩認為，古蹟辦今次反應算快，暫時政府「可以做嘅嘢都做咗」。「香港行跡」上周在龍虎山發現界石後，附近山坡及樹上出現漆油記號，李澤恩稱，據其了解政府會派員清潔。至於日後如何避免界石被破壞，他認為偏僻地方難以長期派員視察，長遠應該考慮以科技儀器協助遙距監察，並呼籲市民切勿破壞，期望新冠疫情後可舉辦與界石相關的導賞團。

明報記者

（城市保育）

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