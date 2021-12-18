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港聞二

冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前

【明報專訊】下周二是冬至，疫情緩和下今年可去食肆堂食做冬，有中菜館負責人形容今年市道轉好，近日訂枱已接近爆滿，亦有市民點花膠、鮑魚等高價菜式，估計人均消費升約四至六成。去年冬至因禁堂食而大旺的雞檔則今非昔比，有負責人表示活雞訂單較去年同期大跌五成。

高價品受寵 消費料升六成

有別於去年冬至因疫情禁堂食，現時D類食肆食客有三分之二人已接種新冠疫苗即可12人一枱。尖沙嘴中菜館龍圖閣負責人陳強表示，今年不乏市民提早做冬，昨晚到冬至當日，訂枱「已經去得九九十十」，預訂率較疫情前升近五成。他說餐館套餐沒加價，但觀察到市民單點時「食豪咗」，較多食客預訂花膠、鮑魚、蟶子等高價食物。

他又稱，以往人均消費為300至500元，估計今年將增加200元。訂枱率與人均消費均有增長，陳強估計與疫情緩和及政府近日派發最後一輪消費券有關。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則稱，市民不能外遊，加上冬至鄰近聖誕，預計客人今年會將冬至「拖長來做」，有可能分散在不同日子聚餐。他說自上周末至聖誕節翌日均有市民訂枱做冬，而冬至當日已接最少50枱預約，但以8人一枱為主，預料生意額可恢復至疫前八成。面對營運成本上漲，蘇表示酒樓沒有加價，「做節樣樣都貴，不加價已經吸到客」。

雞檔訂單少去年一半 仍樂觀

去年家家戶戶要回家做冬，冬至前後街市人頭湧湧，但九龍城街市雞檔負責人梁太昨稱，「生意暫時比以往差」，現只接到幾十張訂單，只是上年同期一半，認為與市民選擇外出聚會和進入街市前要用安心出行所致。她表示本周暫未見生意有明顯增長，但因市民做節不會太早購買食材，加上「冬大過年」，故對今年生意額仍樂觀。

至於活雞售價，梁太預料未來數日將會加價，但估計每斤價格較去年同期低10元。她舉例，顧客冬至通常買2至3斤的活雞，視乎雞種，「應該200元以內可以埋單」。

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