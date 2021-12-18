倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委

江樂士的校委任期3年，本月1日已生效。他昨回覆本報查詢稱，自己本身為港大法律學院名譽教授，2010年起在該學院任教、舉辦研討會和協助不同項目等。他形容自己新手上路（new kid on the block），希望學習和掌握校委會運作，從而提供正面貢獻。

受約束為由 沒回應支持禁足否

江樂士曾撰文批評港大學生會評議會通過「感激」刺警議案，認為是美化暴力及侮辱刑事司法，亦提議政府應以《刑事罪行條例》檢控，「以更容易入罪」。港大校委會8月勒令與會學生禁止進入校園及使用設施，被問到若當時已出任校委會否支持該禁足令，江樂士沒正面回覆，稱校委會的考慮為機密內容、自己受約束，又說閱覽文件或獲指示前不適宜分享個人觀點。

經民聯石禮謙、科技企業「創奇思」創辦人趙子翹獲再度獲委任為校委，任期3年，明年1月1日生效。石禮謙昨回覆稱，已出任港大校委10年，對續任感高興。他說前年反修例風波是「最黑暗時期」，形容現任主席李國章「帶港大走出黑洞」，「在亂之中令大學更上一層樓，並安定下來，令我們（港大）在世界知名度再提升」。弘毅投資董事長趙令歡亦獲委任為港大校委。

監警王沛詩任主席

下任港大校委會主席王沛詩2017年起出任港大校委會成員，其主席任期3年，明年1月1日生效。她身兼多項公職，今年接任監警會主席，同時是最低工資委員會主席、醫院管理局成員等。教育局長楊潤雄昨歡迎王成為港大校委會主席，深信她必定能帶領港大精益求精，再創佳績。港大校長張翔稱讚她出任校委期間貢獻良多，盼她引領未來港大策略性發展。

而李國章的主席任期本月31日屆滿，他任內經歷不少爭議事件（見表），2016年初上任觸發教界千人遊行，去年校委會通過解僱戴耀廷，今年勒令禁止學生會評議會七一「感激」議案開會學生進入港大和使用設施。李國章昨經港大發聲明稱，任內港大國際排名持續上升及過去數年錄得創紀錄捐款，深信港大未來10年有更卓越成就。