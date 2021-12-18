認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心

【明報專訊】去年初有示威者在旺角堵路，6名男子涉租酒店房製汽油彈及到附近縱火，其中案發時16歲的男學生早前承認各一項縱火罪及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。法官判刑時稱，留意到男生有修讀化學及物理，惟兩科皆不及格，故相信他並非案中主腦或重要角色，加上犯案後加倍努力讀書，成績進步，認為值得給予機會，判他入勞教中心。
化學物理不及格
官不信是主腦
此宗區域法院案件昨移師西九龍裁判法院判刑。區域法院暫委法官許肇強判刑時引述辯方求情稱，被告劉智曦（現年17歲）年紀最輕，較易受別人影響。被告的校長、老師、社工及兼職僱主均有為被告撰寫求情信，校長更願意為他保留學席。
許官判刑時稱，被告有修讀化學及物理，惟兩科皆不及格，且他不是負責租住酒店、沒保管匙卡或購買物品的單據，相信他並非案中主腦或重要角色。
許官同意辯方所言，去年社會環境相對平穩，「由亂轉治，由治入興」，事發正值深夜，並非示威遊行前後，亦是疫情初期，市面人車疏落，而最近案發現場的市民更能舉機拍照，反映其人身安全沒受威脅，對馬路亦沒造成嚴重破壞。
成績進步 官：值給機會
許官稱被告勇敢承擔後果，而根據成績單，被告犯案後加倍努力讀書，值得給予機會。就本案而言，許官認為須判處拘留式刑罰，但由於要顧及更生，認為監禁不是最好選項，故判被告入勞教中心。
【案件編號：DCCC1073、74/20】