認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心

化學物理不及格

官不信是主腦

此宗區域法院案件昨移師西九龍裁判法院判刑。區域法院暫委法官許肇強判刑時引述辯方求情稱，被告劉智曦（現年17歲）年紀最輕，較易受別人影響。被告的校長、老師、社工及兼職僱主均有為被告撰寫求情信，校長更願意為他保留學席。

許官判刑時稱，被告有修讀化學及物理，惟兩科皆不及格，且他不是負責租住酒店、沒保管匙卡或購買物品的單據，相信他並非案中主腦或重要角色。

許官同意辯方所言，去年社會環境相對平穩，「由亂轉治，由治入興」，事發正值深夜，並非示威遊行前後，亦是疫情初期，市面人車疏落，而最近案發現場的市民更能舉機拍照，反映其人身安全沒受威脅，對馬路亦沒造成嚴重破壞。

成績進步 官：值給機會

許官稱被告勇敢承擔後果，而根據成績單，被告犯案後加倍努力讀書，值得給予機會。就本案而言，許官認為須判處拘留式刑罰，但由於要顧及更生，認為監禁不是最好選項，故判被告入勞教中心。

【案件編號：DCCC1073、74/20】