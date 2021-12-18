警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費

稱患適應障礙症 欲攜子自殺

辯方早前求情稱，被告劉晉寧（35歲）前年1月晉升警長，他被當時的女友催婚，感到壓力而犯案；他現時的妻子失業，兩人育有16個月大的兒子。

辯方昨進一步求情稱，被告患適應障礙症，其精神和心理報告反映相關狀况。被告父母離異，案發期間被告因父親工傷需負擔醫療費，承受巨大壓力和情緒低落，體重輕了10磅及不願與人接觸。被告當時更有自殺傾向，曾買一包炭放置車內，欲與年幼兒子自盡，惟他想到兒子是無辜的，沒付諸行動。

辯方多次稱被告愛面子、不會表露情感和拒絕求助，當壓力達臨界點時，則無法控制情緒，因不懂處理壓力而犯下本案。被告妻子形容被告脾氣暴躁和衝動，曾向正在駕車的朋友擲物件。辯方又稱，本案是「性格決定命運」的例子，被告願意承擔後果。

妻稱暴躁衝動 辯方：性格決定命運

辯方指出，被告朋友稱他為人不計較，並非貪婪，被告預料日後難以覓得工作，已獲朋友答認在其理髮店任職。辯方期望法庭接納本案為單一事件，將刑期同期執行，並判處緩刑。

被告早前承認於前年2月11日至3月2日，盜竊兩張信用卡和麥當勞一項11元的物品，以及使用屬於交通警同袍梁樂倫的信用卡付款購買3部iPhone，總值29,697元。被告另否認於麥當勞偷取各值6元的5件物品，5項盜竊罪存檔法庭。

【案件編號：DCCC 767/20】