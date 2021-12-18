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前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽

【明報專訊】前《蘋果日報》英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯）與其他高層被指違反《港區國安法》，至今還押近5個月，馮昨日向高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰聽畢陳辭後拒絕其申請。上周穿印有黃傘圖案上衣的旁聽者被拒入庭後，他昨再以同樣衣著到庭旁聽，被執達主任以「不適合」為由要求他更衣或遮蓋上衣，又稱是按法官杜麗冰指示，要求另外兩名戴黃口罩者更換口罩。明報記者

昨早開庭前，法庭保安着庭內兩名分別戴淺黃色，以及印有「F.D.N.O.L.」字眼鮮黃色口罩的旁聽者換口罩，否則須到延伸範圍旁聽，兩人重提終審法院首席法官張舉能早前表明戴什麼顏色的口罩都沒問題，反問「終院講嘅嘢唔算數嘅？」，保安回應「每個法庭有唔同做法」。

黃罩者：張舉能說什麼顏色都沒問題

其後有執達主任到庭，要求穿印有黃色雨傘圖案上衣的旁聽者更衣或遮蓋上衣，該旁聽者問原因，例如是否太暴露，執達主任稱「總之就唔適合」，並向戴黃口罩者表明法官指示不可戴黃口罩，強調法庭不是表達政治訴求的地方。事件擾攘約半小時後，家屬透過律師代表向旁聽者表示希望盡快開庭，3名旁聽者聞言後離庭，強調只是尊重家屬才離開。

被告馮偉光（57歲）被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員，實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

【案件編號：HCCP 678/21】

（港區國安法）

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