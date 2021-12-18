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9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員

【明報專訊】政府昨公布委任消委會新委員，現任委員、民主黨消費權益政策發言人袁海文（圖）今年底完成兩年任期後將離任，惟與他同期獲委任加入的馮潔鳴、麥嘉晉、彭楚夫，則獲續任兩年。對於為何袁不獲續任原因、政府是否不會再考慮委任民主黨成員出任公職，商務及經濟發展局昨回覆本報查詢稱，對個別人士的委任沒有補充。

只任一屆 同期委員全獲續任

政府公布委任陳寶玲和關靜儀成為消委會新委員，並再度委任6名現任委員，包括霍偉棟、馮潔鳴、李泳蘭、麥嘉晉、彭楚夫和蕭景威，任期兩年，由2022年1月1日起生效。而現任委員徐晉暉和袁海文今年12月31日完成任期後離任，政府發言人感謝他們為消委會竭誠服務，在各個工作範疇作貢獻。

徐晉暉2016年1月1日起成為消委會委員，做足3屆共6年後離任；而政府2019年公布馮潔鳴、麥嘉晉、彭楚夫和袁海文由2020年1月1日起成為消委會委員，任期兩年，袁只做了兩年就離任，而同期的委員均獲再委任。本報向袁海文查詢未有續任原因及感受，截稿前未回覆。本報另向民主黨主席羅健熙查詢現是否仍有民主黨人員任公職，截稿前未回覆。

袁海文是政府諮詢架構中碩果僅存的民主派，他早於9月13日已向本報表示，自己看待法定機構宣誓原則與看待區議員宣誓一致，即有這要求他會接受，並稱自己或無機會參與，因消委會任期今年底結束，估計政府未必會再委任民主派出任公職。

鄺俊宇公職亦未獲續 羅健熙停職

翻查資料，民主黨前立法會議員鄺俊宇去年無再獲委任為扶貧委員會及公共圖書館諮詢委員會委員，而羅健熙原為房委會建築小組委員會委員，因涉一宗刑事案件被房委會建議暫停其委員身分，直至相關司法程序結束。

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