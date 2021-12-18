世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書

9月後通知書有否提交 消防無正面回應

本報昨再向消防處及世貿中心業主新鴻基地產查詢，9月至今是否有再通知消防處關閉消防系統等多個問題（見表）。消防處未有正面回應，只稱該處人員收到相關的「消防裝置關閉通知書」後，已按照既定機制跟進有關事宜。新地表示對事件沒有補充。

三方有否法律責任 消防稱專隊跟進

根據消防處通函第1/2021《因保養、檢查、改進或修理而需要關閉消防裝置》，延長關閉消防系統應向消防申請，每次延期不應多於14天。對於世貿中心1至5樓懷疑未有知會消防處下關閉消防系統長達3個多月，相關註冊消防裝置承辦商、新地及啟勝是否有任何法律責任，消防處回應稱，火警後消防設備專責隊伍隨即調查及跟進，調查多方面，除了大廈不同樓層實地測試相關消防裝置外，亦包括調查承辦商關閉部分樓宇消防裝置方面有否違反程序，例如有否按該處要求提交「消防裝置關閉通知書」等。

消防稱，若承辦商違反規定或涉及其他不當行為或疏忽，該處會按香港法例第95A章《消防（裝置承辦商）規例》第10條的規定，將個案轉交紀律委員會處理。

稱倘未再聘承辦商

消防顧問：新地啟勝共同承責

消防顧問梁錦得認為，除承辦商外，世貿中心業主新地或管理公司啟勝亦需承擔法律責任。根據《消防（裝置及設備）規例》第8條，消防裝置或設備的擁有人有責任保持該等消防裝置或設備時刻有效操作，違者即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5萬元。

他稱，世貿中心如此大規模的翻新工程，相信業主有聘請承辦商長期跟進，視乎實際情况，如承辦商因疏忽未有通知消防處，則承辦商有較大責任；如業主9月後未有再委聘承辦商，則業主及管理公司應共同承擔責任。他又稱，不少工程或因貪圖方便，在工程期間全面關閉消防系統，認為較理想做法是局部關閉受工程影響的消防設備。梁續稱，全港每日有非常多工程涉及關閉消防系統，消防未必有足夠人手監察每個系統是否仍然關閉。至於消防處表示，去年風險評估後認為世貿中心毋須設置額外臨時消防裝置，有關評估是否出錯，梁則不評論。