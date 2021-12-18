港聞

港聞一

機師居祥興大廈 測量師指渠管雜亂無章憂增播毒風險

【明報專訊】疑染新型冠狀病毒Omicron變異株的36歲國泰貨機機師居於油麻地祥興大廈，前晚封區後未發現確診。該處為商住兩用大廈，有測量師形容該廈渠管「雜亂無章」，懷疑有不少間隔改動，擔心有部分喉管未有安裝隔氣和反虹吸喉管等，增加播毒風險。國泰多名染疫機師曾返家，有居民不滿政府仍容許機師在家接受監察，又可外出買食物，「始終出入升降機都可能有接觸」，對住戶構成風險。

政府前晚在祥興大廈封區，160名居民檢測，沒發現確診，政府又派員到訪約140戶，約50戶沒人應門。

指多人出入 劏房「一劏九」

業主會：強檢商住大廈必走漏

祥興大廈為商住大廈，低層及中層主要為美容中心、診所等，高層則為各類公司辦公室。香港業主會會長佘慶雲亦於祥興大廈設辦公室，他稱大廈單位有三成是辦公室，更有建築公司每日有幾十名工人出出入入，商住兩用大廈根本控制不了外來訪客出入，更有劏房「一劏九」，強制檢測必然走漏，如只叫住戶或在該處上班的人檢疫，是「管雞仔不管麻鷹」。

住該廈20多年的A女士（化名）說，她任職的中醫診所得知她與疑染Omicron機師同住一大廈，已即通知她最近數天不用上班。她說因Omicron傳播力強，故害怕受感染，批評政府容許機師在家接受醫學監察及出外買食物，「始終出入升降機都可能有接觸」，認為應強制機師酒店檢疫14天。對於有醫生建議應將所有該廈居民送往檢疫中心，她說「唔想」，因家中有寵物，「個心會掛住」，寧願留家14天，由政府每日送上物資。

她又稱，大廈在約12至13年前曾換所有渠管，惟她在家偶爾聞到臭味。

測量師學會建築測量組發言人何鉅業看過大廈外牆的照片後形容，該大廈喉管「雜亂無章」，部分喉管明顯過長且「九曲十三彎」，懷疑大廈內有改動間隔、分間劏房等，應增加了不少坐廁，擔心部分喉管未有安裝隔氣和反虹吸喉管等，增加播毒風險，而喉管彎曲及過長也可能影響排水及管內氣壓，有可能造成回湧。

染疫機師曾訪食肆照常營業

至於該機師曾到訪的「生記粥麵」於祥興大廈附近，職員表示昨營業前已為全店消毒。該店昨午座無虛席，熟客區先生與太太並非當區居民，昨特地來光顧，事後才知染疫機師曾到訪，表示如早知就會「避得就避」。區先生表示已打兩針疫苗，故不太擔心受感染，區太則因身體不適合未接種。區太表示，留意到Omicron的死亡率低，故不太擔心，「最多惹到，唔會死」。不過她認為Omicron病毒較新，如有確診者到訪，餐廳應至少停業一兩天消毒。

（新冠疫情）

相關字詞﹕機師 Omicron變種 新型冠狀病毒 輸入個案

上 / 下一篇新聞

Omicron增兩宗 打兩針機組人員染疫 入社區國泰機師未確定是否Omicron
Omicron增兩宗 打兩針機組人員染疫 入社區國泰機師未確定是否Omicron
3空姐未打針被炒勞審處申索9萬元 國泰：不賠償不和解
3空姐未打針被炒勞審處申索9萬元 國泰：不賠償不和解
世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書
世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書
濕地公園雀屍驗出禽流 附近兩雞場暫無死雞
濕地公園雀屍驗出禽流 附近兩雞場暫無死雞
9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員
9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員
前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽
前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽
光城者7人轉高院審 官關注年輕被告還押久
光城者7人轉高院審 官關注年輕被告還押久
稱「貪玩」警署系統查丈夫 女警守行為
稱「貪玩」警署系統查丈夫 女警守行為
警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費
警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費
涉警總偷鮑魚督察准保釋
涉警總偷鮑魚督察准保釋
郭永健認違特權法囚14日 官稱未能證明令保安跌倒
郭永健認違特權法囚14日 官稱未能證明令保安跌倒
認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心
認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心
倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委
倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委
冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前
冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前
新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察
新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察
名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲
名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲
韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山
韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山
藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高
藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高
冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象
冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象
3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑
3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑
中大研究：伴侶按摩 孕婦分娩減用鎮痛劑
中大研究：伴侶按摩 孕婦分娩減用鎮痛劑
投票日最低14度 強颱風雷伊明北上漸減弱
投票日最低14度 強颱風雷伊明北上漸減弱
九巴89線座位插針 六旬漢刺傷臀部
九巴89線座位插針 六旬漢刺傷臀部
警破自助密碼白粉倉 檢3.2公斤毒品
警破自助密碼白粉倉 檢3.2公斤毒品
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】曾鈺成豎4指 焫㷫4號潘焯鴻 曾氏不點名批有人投機 潘斥侮辱
【Emily】曾鈺成豎4指 焫㷫4號潘焯鴻 曾氏不點名批有人投機 潘斥侮辱
【Emily】灣仔「海岸堤階」下周五開 有水上單車租
【Emily】灣仔「海岸堤階」下周五開 有水上單車租
【Emily】請食肯德基 張欣宇拜李月民為師
【Emily】請食肯德基 張欣宇拜李月民為師
【Emily】水上樂園推488蚊無限次入場
【Emily】水上樂園推488蚊無限次入場