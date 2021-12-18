機師居祥興大廈 測量師指渠管雜亂無章憂增播毒風險

政府前晚在祥興大廈封區，160名居民檢測，沒發現確診，政府又派員到訪約140戶，約50戶沒人應門。

指多人出入 劏房「一劏九」

業主會：強檢商住大廈必走漏

祥興大廈為商住大廈，低層及中層主要為美容中心、診所等，高層則為各類公司辦公室。香港業主會會長佘慶雲亦於祥興大廈設辦公室，他稱大廈單位有三成是辦公室，更有建築公司每日有幾十名工人出出入入，商住兩用大廈根本控制不了外來訪客出入，更有劏房「一劏九」，強制檢測必然走漏，如只叫住戶或在該處上班的人檢疫，是「管雞仔不管麻鷹」。

住該廈20多年的A女士（化名）說，她任職的中醫診所得知她與疑染Omicron機師同住一大廈，已即通知她最近數天不用上班。她說因Omicron傳播力強，故害怕受感染，批評政府容許機師在家接受醫學監察及出外買食物，「始終出入升降機都可能有接觸」，認為應強制機師酒店檢疫14天。對於有醫生建議應將所有該廈居民送往檢疫中心，她說「唔想」，因家中有寵物，「個心會掛住」，寧願留家14天，由政府每日送上物資。

她又稱，大廈在約12至13年前曾換所有渠管，惟她在家偶爾聞到臭味。

測量師學會建築測量組發言人何鉅業看過大廈外牆的照片後形容，該大廈喉管「雜亂無章」，部分喉管明顯過長且「九曲十三彎」，懷疑大廈內有改動間隔、分間劏房等，應增加了不少坐廁，擔心部分喉管未有安裝隔氣和反虹吸喉管等，增加播毒風險，而喉管彎曲及過長也可能影響排水及管內氣壓，有可能造成回湧。

染疫機師曾訪食肆照常營業

至於該機師曾到訪的「生記粥麵」於祥興大廈附近，職員表示昨營業前已為全店消毒。該店昨午座無虛席，熟客區先生與太太並非當區居民，昨特地來光顧，事後才知染疫機師曾到訪，表示如早知就會「避得就避」。區先生表示已打兩針疫苗，故不太擔心受感染，區太則因身體不適合未接種。區太表示，留意到Omicron的死亡率低，故不太擔心，「最多惹到，唔會死」。不過她認為Omicron病毒較新，如有確診者到訪，餐廳應至少停業一兩天消毒。

（新冠疫情）