港聞

港聞一

Omicron增兩宗 打兩針機組人員染疫 入社區國泰機師未確定是否Omicron

【明報專訊】本港昨增7宗新型冠狀病毒確診，另確認多兩宗Omicron變種個案，令本港Omicron變種增至11宗。新增個案包括一名去年曾染疫、今年再打兩針阿斯利康疫苗的機組人員，曾同一航班工作的另一機組人員亦染Omicron。前晚公布在社區接受醫學監察期間驗出陽性的國泰機師，衛生署昨未確定患者是否感染Omicron，暫未有相關的接觸者確診。

兩人同航班抵港 一人去年曾染疫

昨日新確認的兩宗Omicron個案當中，包括一名第二次感染的41歲男子是貨機機組人員，12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，在機場驗出陽性。患者曾於去年7月在肯尼亞確診，今年4月和7月在當地先後接種兩劑阿斯利康疫苗。患者今次感染Omicron，沒有病徵，12月15日入院後的檢測驗出病毒數值（CT Value）大於30，抗體呈陽性。

上述患者的41歲機組人員同事亦確認染上Omicron，他是前日確診的27歲男子，兩人12月15日乘同一航班抵港，亦在機場驗出確診。27歲機組人員今年9月在肯尼亞接種了兩劑莫德納疫苗，12月15日喉嚨痛，同日入院後檢測驗出病毒數值（CT Value）大於30，抗體呈陽性。

累計11宗Omicron 國泰機師未有接觸者確診

連同最新兩宗個案，本港累計有11宗Omicron個案。至於前晚公布的一名居於油麻地碧街的36歲國泰貨機機師，同時驗出N501Y基因變異，懷疑感染Omicron，但衛生署昨仍未確認該機師是否感染Omicron。發言人稱，36歲機師有15名密切接觸者，暫未有密切接觸者確診。據了解，機師妻子檢測呈陰性，本報向衛生署查詢該機師有多少同住家人、家人有否到學校等場所，發言人稱沒有資料。該機師抵港後曾到油麻地「生記粥麵」買外賣，該食肆職員及食客暫未有相關確診。

指Omicron有免疫逃逸

梁子超：已打針再感染 南非常見

運房局表示，關注有機師確診，已要求國泰調查，盡快交報告及跟進事件。國泰表示，會盡快完成及提交調查報告予當局。發言人又稱，初步內部調查確認該機師不論於香港、或外地逗留時，均按內部指引遵守了相關的防疫措施。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，感染Omicron的41歲機組人員去年7月染疫時應不會是感染Omicron，一般而言，無論是自然感染還是打疫苗，半年後抗體水平已跌至很低，加上Omicron有免疫逃逸，即使患者曾染疫且已打疫苗，都有可能感染Omicron，而在南非等地曾染疫者再感染Omicron亦很常見。

梁子超又說，住油麻地碧街的國泰機師雖然大部分時間在家居隔離，但通常而言家居環境有很多渠道可將病毒傳播出去，例如天井、渠管等，且家居檢疫者或有人同住、或有人上門送物資，始終有病毒傳播出去的風險。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕輸入個案 機組人員 免檢疫 Omicron變種 疫情

上 / 下一篇新聞

機師居祥興大廈 測量師指渠管雜亂無章憂增播毒風險
機師居祥興大廈 測量師指渠管雜亂無章憂增播毒風險
3空姐未打針被炒勞審處申索9萬元 國泰：不賠償不和解
3空姐未打針被炒勞審處申索9萬元 國泰：不賠償不和解
世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書
世貿關消防系統 消防查承辦商有否續交通知書
濕地公園雀屍驗出禽流 附近兩雞場暫無死雞
濕地公園雀屍驗出禽流 附近兩雞場暫無死雞
9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員
9月料民主派難再有公職 袁海文不獲續任消委委員
前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽
前《蘋果》盧峯被拒保釋 法庭禁戴黃口罩穿傘衣者旁聽
光城者7人轉高院審 官關注年輕被告還押久
光城者7人轉高院審 官關注年輕被告還押久
稱「貪玩」警署系統查丈夫 女警守行為
稱「貪玩」警署系統查丈夫 女警守行為
警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費
警長偷同袍信用卡 稱承擔父親工傷醫療費
涉警總偷鮑魚督察准保釋
涉警總偷鮑魚督察准保釋
郭永健認違特權法囚14日 官稱未能證明令保安跌倒
郭永健認違特權法囚14日 官稱未能證明令保安跌倒
認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心
認酒店製汽油彈縱火 中三生判入勞教中心
倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委
倡控感激議案通過者 江樂士獲委港大校委
冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前
冬至不再禁堂食 菜館訂枱率勝疫前
新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察
新發現3界石列「文物地點」 研究社讚反應快 盼政府研儀器遙距監察
名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲
名牌手袋網購陷阱騙60萬 警拘8人最小16歲
韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山
韓商遺書稱雖生猶死 盼來世再遇許金山
藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高
藉詞驅邪性侵5女童 無業漢囚4年3月 被告有非禮前科 心理報告指重犯風險偏高
冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象
冒警恐嚇3女影裸片 被告認利用警察威嚴形象
3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑
3女安排16歲女接客 官准兩被告分娩後判刑
中大研究：伴侶按摩 孕婦分娩減用鎮痛劑
中大研究：伴侶按摩 孕婦分娩減用鎮痛劑
投票日最低14度 強颱風雷伊明北上漸減弱
投票日最低14度 強颱風雷伊明北上漸減弱
九巴89線座位插針 六旬漢刺傷臀部
九巴89線座位插針 六旬漢刺傷臀部
警破自助密碼白粉倉 檢3.2公斤毒品
警破自助密碼白粉倉 檢3.2公斤毒品
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】曾鈺成豎4指 焫㷫4號潘焯鴻 曾氏不點名批有人投機 潘斥侮辱
【Emily】曾鈺成豎4指 焫㷫4號潘焯鴻 曾氏不點名批有人投機 潘斥侮辱
【Emily】灣仔「海岸堤階」下周五開 有水上單車租
【Emily】灣仔「海岸堤階」下周五開 有水上單車租
【Emily】請食肯德基 張欣宇拜李月民為師
【Emily】請食肯德基 張欣宇拜李月民為師
【Emily】水上樂園推488蚊無限次入場
【Emily】水上樂園推488蚊無限次入場