Omicron增兩宗 打兩針機組人員染疫 入社區國泰機師未確定是否Omicron

兩人同航班抵港 一人去年曾染疫

昨日新確認的兩宗Omicron個案當中，包括一名第二次感染的41歲男子是貨機機組人員，12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，在機場驗出陽性。患者曾於去年7月在肯尼亞確診，今年4月和7月在當地先後接種兩劑阿斯利康疫苗。患者今次感染Omicron，沒有病徵，12月15日入院後的檢測驗出病毒數值（CT Value）大於30，抗體呈陽性。

上述患者的41歲機組人員同事亦確認染上Omicron，他是前日確診的27歲男子，兩人12月15日乘同一航班抵港，亦在機場驗出確診。27歲機組人員今年9月在肯尼亞接種了兩劑莫德納疫苗，12月15日喉嚨痛，同日入院後檢測驗出病毒數值（CT Value）大於30，抗體呈陽性。

累計11宗Omicron 國泰機師未有接觸者確診

連同最新兩宗個案，本港累計有11宗Omicron個案。至於前晚公布的一名居於油麻地碧街的36歲國泰貨機機師，同時驗出N501Y基因變異，懷疑感染Omicron，但衛生署昨仍未確認該機師是否感染Omicron。發言人稱，36歲機師有15名密切接觸者，暫未有密切接觸者確診。據了解，機師妻子檢測呈陰性，本報向衛生署查詢該機師有多少同住家人、家人有否到學校等場所，發言人稱沒有資料。該機師抵港後曾到油麻地「生記粥麵」買外賣，該食肆職員及食客暫未有相關確診。

指Omicron有免疫逃逸

梁子超：已打針再感染 南非常見

運房局表示，關注有機師確診，已要求國泰調查，盡快交報告及跟進事件。國泰表示，會盡快完成及提交調查報告予當局。發言人又稱，初步內部調查確認該機師不論於香港、或外地逗留時，均按內部指引遵守了相關的防疫措施。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，感染Omicron的41歲機組人員去年7月染疫時應不會是感染Omicron，一般而言，無論是自然感染還是打疫苗，半年後抗體水平已跌至很低，加上Omicron有免疫逃逸，即使患者曾染疫且已打疫苗，都有可能感染Omicron，而在南非等地曾染疫者再感染Omicron亦很常見。

梁子超又說，住油麻地碧街的國泰機師雖然大部分時間在家居隔離，但通常而言家居環境有很多渠道可將病毒傳播出去，例如天井、渠管等，且家居檢疫者或有人同住、或有人上門送物資，始終有病毒傳播出去的風險。

明報記者

（新冠疫情）

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