【明報專訊】喺香港工作多年嘅印裔資深傳媒人褚簡寧(Michael Chugani),今年4月辭任多份傳媒工作後,未有更新動向,噚日「眾新聞」刊登佢嘅文章。褚簡寧以「The thrill of picking up my pen again」(眾新聞譯作「難以封筆」)為題,文中提到,4個月前已離開香港,現於紐約曼哈頓定居,仲話已經唔再認得自己嘅出生地香港。褚簡寧提到,自己曾多次離港生活,最終因工作重返香港,但時至今日問佢會唔會返香港,佢會答「只會為探望親友」。