【Emily】蔡子馬嶽出書 將「淡出」選舉評論 蔡：我個年代已結束 馬嘆無力理解政府

比例代表制成歷史 新書回顧選制

蔡子話，佢同馬嶽2003年首次出書講香港選舉制度，當時以「比例代表制」做主題，但新選制下，比例代表制都走進歷史，覺得係時候幫香港選制做個總結，故出新書做回顧。蔡子話，佢同馬嶽已屆退休年齡，又形容「一代人做一代事，我個年代已經結束」，又話可以出書象徵選舉事業結束，對佢嚟講係一份好好嘅禮物；而佢仍會繼續評論時事，因唔少年輕學者都憂慮影響事業及安全。

馬嶽就話，近日發現自己愈來愈無能力（capable）評論選舉，指過去分析嘅框架，都唔適用於去理解現時政府、黨派想法，舉例政府提出投票日免費搭車，但大部分選民所屬票站都喺屋企樓下，「我同蔡子強講，連唔收交通費都諗得出，我同你都應該收山」。

出席發布會嘅仲有立法會前主席曾鈺成，佢話當初唔敢嚟，自稱經常禍從口出，「如果我噏咗句咩，累到啲黨友有咩損失，就真係罪大惡極」。不過曾主席話最後畀蔡子嘅才華打動咗。

見到兩位學者宣布淡出選舉，曾鈺成笑言「我個時代都完咗」，「好多評論，推到嘅我都推」，又話「即使實現普選，政府施政係咪就會變好」呢啲問題佢都唔敢講，都係交番畀後生仔答。