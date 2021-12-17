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2021年12月17日星期五
港聞二
疑帶Omicron初確機師 入社區兩日 梁子超稱「很危險」 倡通關先觀察
資科辦派「安心」凸字膠套 申領需先覆電郵
星洲下月起打3針科興始算齊針
鎖匙撳𨋢惹爭執 老翁遭劏肚
貼文宣案3學生脫罪 官指兩警證供不可靠
3上市公司涉微信女騙局 幟哥被捕 信銀旗下同名分析師疑骨幹 消息：證監上門查造市
年輕嗜賭欠巨債 幕前教煮為人識
滋擾途人被制服 南美漢送院死亡疑曾吸毒持行街紙 灣仔毁兩的士
韓商還押死亡案 囚友指死者因父不探監失落
流浮山截51疑走私貓狗 客貨車高速衝警逃逸
公司研BIM軟件速計樓面面積 縮工程時間至少數月
3招留人 醫局推1厘置業貸款 最多借600萬 工會：移民或灰心非錢能改變
業界：似高成數按揭有負資產風險
否認帶入政治 范鴻齡：辦講座助員工遵守國安法
控劫找換客千萬 3人襲擊罪成囚1年
世貿關消防裝置 消防接獲截至9月通知 通函要求每兩周更新申請 新地未通知租戶：非法例要求
電話不通警鐘不響 新地稱因設施房燒毁電線
中年婦偷貓 盜竊妨礙司法囚個半月
失業率4.1%疫下新低 學者料通關規模細 幫助有限
兩撕陳學鋒競選海報 女保安守行為
立選前發炮 潘媽媽：誤信李慧琼周浩鼎
大灣區GBA時政一周：前海深港國際金融城 首家港資金融總部入駐
灣區手記：「必要」的外出 界線誰定義？ ／文：尚東美
大灣區GBA時政一周：貓狗爭寵 深圳脫隊
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【Emily】楊彧「孖頭」撐阿基 唔用民協資源助選
【Emily】陳恒鑌諷「中五毒」 劉卓裕：最毒民建聯呢啲
【Emily】定居紐約 褚簡寧：唔再認得香港
【Emily】獄中漸適應 何俊仁：保持健康待相會
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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