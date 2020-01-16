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大灣區GBA時政一周：貓狗爭寵 深圳脫隊

【明報專訊】內地人近10年其中一個生活上的變化，就是多養了寵物。《2020年中國寵物行業白皮書》數據顯示，去年全國城鎮貓奴狗奴已壯大至6294萬人（見圖），其中貓奴2701萬，狗奴3593萬，前者按年增長10.2%，後者減少2.1%。同年全國城鎮寵物貓狗數量突破1億，當中寵物狗減少5.1%，至5222萬隻；貓增加10.2%，至4862萬隻，反映在爭寵大戰中，喵星人或有機會從後趕上。

北京最多貓奴狗奴 其次廣州上海

據艾媒諮詢數據，內地城巿中， 北京人最愛養寵物，在寵物市場佔比6%，其次是廣州及上海，分別佔4%及2.9%。深圳經濟發達，在不少內地城巿排行榜名列前茅，但在剷屎官比併上，忙碌的深圳是唯一「脫隊」的一線城市，落後於生活更休閒的成都，後者市場佔比2.3%。

艾媒推算，2020年內地人均每隻寵物的每年消費額將達6653.9元人民幣，消費者以女性為主，佔52%。寵物主人八成屬「80後」，以「85後」和「90後」為主，多屬高學歷及中高收入一族。

至於寵物類型，據《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》，寵物狗雄性佔68%，平均2.7歲，26%沒絕育。以品種區分，最多人養的是貴婦狗，佔18%，其次是內地人稱「二哈」的雪橇犬、「暖男」金毛尋回犬，分別佔17%及14%。至於中華田園犬，即港人所稱唐狗，有6%。

貓則以中華田園貓最受歡迎，即港人稱的唐貓或家貓，佔62%，當中以橘貓佔18%最多，其次是白貓及狸花貓，分別佔14%及11%。英國短毛貓的亦有25%，當中藍貓佔11%。寵物貓雄性佔64%，平均2.2歲，有15%沒絕育，比率較狗低。

單身族離婚者趨升 以貓狗為伴

2005至2020年，內地共出現68萬家主營寵物相關業務的企業，超過86%於2015年以後成立。高盛9月亦發表報告，預測2030年寵物食品支出將以19%的複合年增長率快速上升，「因內地年輕人會選擇以袋裝糧餵養寵物而非剩菜」。

報告亦預測內地寵物市場未來10年將現轉變，快速增長的單身青年和老年人對寵物的需求會愈來愈大，將導致內地寵物消費高於全世界的主要原因。高盛預測，明年內地獨居人數將達9200萬，已婚人士的離婚率也逐漸上升，而內地超過三分之一養狗或養貓的人都是單身。

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