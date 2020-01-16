大灣區GBA時政一周：前海深港國際金融城 首家港資金融總部入駐

逾百家金融機構簽約入駐

恒生前海基金是全國首家在CEPA框架下獲批成立，亦是目前唯一一家港資控股的公募基金管理公司，主要股東分別有恒生銀行（0011）及前海管理局轄下國有獨資金融控股平台前海金控。

前海深港國際金融城是前海落實《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》、提升金融業對外開放試驗示範窗口功能的具體舉措。目前已簽約入駐的各類金融機構百多家，其中入駐港資與外資合計比例超過30%。

前海未來將繼續聚焦金融業對外開放先試先行，包括跨境人民幣業務創新試驗區功能，對標國際一流金融中心，利好以前海深港國際金融城招引優質金融機構匯聚發展，成為香港金融機構拓展內地市場的首選地。

廣深地鐵乘車碼互通

昨日起深圳及廣州的地鐵乘車二維碼將互通，市民透過深圳地鐵手機程式二維碼，或廣州地鐵手機程式二維碼，可在兩市掃碼乘地鐵，不過，目前跨城掃碼只限使用微信支付。此次廣州、深圳地鐵乘車二維碼互通範圍涵蓋廣州地鐵及深圳地鐵營運路線，但不包括廣州有軌電車海珠環島線、黃埔有軌電車1號線、廣清城際鐵路花都站至清城站段、廣州東環城際鐵路花都站至白雲機場北站段，以及深圳龍華有軌電車。

大灣區碳中和協會成立

為響應十四五規劃提出的「2030碳達峰、2060碳中和」目標，大灣區碳中和協會上周在香港成立，致力推動灣區綠色碳中和行業轉型、發展綠色金融及碳交易市場，並提供人才培訓。

協會由科研機構、院校、行業專家等組成，未來可提供環保減排相關設計、認證、人才培訓等服務。創會會長、沛然環保（8320）副主席胡伯傑表示，綠色金融發展一日千里，憑藉區內龐大綠色投資及融資需求，以及香港作為國際綠色和可持續金融樞紐的地位，大灣區的綠色投資項目、跨境金融及碳交易市場可望破繭而出。

科學園南沙孵化基地明年啟用

由香港科技大學與香港科技園公司簽訂合作建立的香港科學園廣州南沙孵化基地將於明年啟動營運，基地將設置在香港科技大學霍英東研究院，下一步計劃在南沙慶盛片區建立孵化基地。基地將建設跨境實驗室平台，專注加速微電子領域發展，並應用到數碼經濟、半導體技術、5G技術、人工智能、高端智能裝備、現代智慧物流、生物醫藥與節能環保新材料等多個產業。

粵明年經濟穩字當頭

本月召開的中央經濟會議對明年全國經濟發展大力求「穩」，廣東省長馬興瑞日前主持廣東省政府常務會議時稱要結合廣東實况，推出有利經濟穩定的政策措施，全力「抓投資、扶工業、促消費、穩外貿」，主力推動工業經濟發展，加強煤電油氣等調節，促進電力充足供應，穩住明年特別是第一季和上半年經濟增長。馬興瑞稱要進一步加強支持工業和實體經濟，推進電源項目和優質工業項目加快建設，「補齊補強產業鏈供應鏈，精準謀劃一批水利工程、城市管網、城鎮化建設等重點項目，推動城市消費、農村消費、新興消費等擴容提質」。

廣州頒發首張

工程領域港澳企業執業認可證

本周初，廣州市黃埔區向澳門栢傑工程顧問有限公司頒發《澳門建築工程領域專業企業從業資格證書》，是廣州市首個工程領域港澳企業獲得執業認可資格。

黃埔區政府此前公布《關於港澳建築工程領域專業企業和專業人士從業服務管理試行辦法》，展開港澳工程專業企業的認可工作，向區內引進港澳工程建設領域專業企業和專業人士。黃埔區住房和城鄉建設局二級調研員黃榕清表示，未來該區將重點推動內地工程與港澳工程管理模式上的融合提升。一方面積極與橫琴、前海、南沙等地區就港澳資格互認工作合作，加速兩地建築行業深度融合；另一方面，挑選優秀的試點項目，通過工程監理、設計顧問、工程保險等方式，實踐港澳工程建設管理模式，樹立粵港澳合作工程標準。

肇慶舉行廣東旅遊文化節

廣東省文化和旅遊廳及肇慶市政府共同主辦2021廣東旅遊文化節，今起一連三日在肇慶舉行。本屆旅遊文化節以「活力廣東多彩肇慶」為主題，將舉辦開幕禮及綜藝晚會、兩廣城市文化和旅遊合作（肇慶）聯席會議、粵港澳大灣區非遺項目等9項主題活動。其間亦將集中展示肇慶當地品牌景區、智慧旅遊、夜經濟、房車及戶外裝備等，展示肇慶乃至廣東各地文旅融合的新形象。