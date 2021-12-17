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立選前發炮 潘媽媽：誤信李慧琼周浩鼎

【明報專訊】立法會選舉臨近，台灣殺人案死者潘曉穎的母親接受傳媒訪問，控訴曾協助她的立法會選舉候選人、民建聯李慧琼和周浩鼎，以及協助疑犯陳同佳的候選人、香港聖公會教省秘書長管浩鳴，呼籲3人「勿做縮頭烏龜」，希望他們當選前馬上履行承諾為潘曉穎爭取公義；並提出陳同佳可返回出生地深圳，內地當局便可根據兩岸互助協議將陳遣返台灣。

周稱問心無愧 李沒回應

周浩鼎回應稱竭心盡力幫助潘太，問心無愧，絕不認同是「假幫忙」。他說選舉之前出現污衊抹黑，有必要及時澄清，認為事件關鍵是台灣搞政治操作，不容許陳同佳赴台自首，冀相關者能弄清事實。李慧琼沒回覆本報查詢。

籲陳同佳返深圳 再遣送台灣

網台MIHK TV今日將播出潘太的訪問，有協助她的中間人提早向傳媒發放內容。潘太認為陳同佳若赴深圳，便能參照早前內地將台籍槍殺案疑犯遣返台灣的做法，引用《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，將陳同佳移送台灣受審。

潘太批評李慧琼和周浩鼎「貪威怕事」，兩人當日助她開記者會後什麼都沒做過，又着她不要向外發聲，最後連電話都不願接。她質疑管浩鳴每次有條例可移送陳到台灣投案，都會想藉口保護陳同佳。她說，陳同佳案令港人受苦和選擇離開香港，令她很傷心、自責及愧疚，冀各人原諒她作為母親急於為愛女討回公道，誤信李和周的謊言，被人利用。

管浩鳴：公道自在人心

管浩鳴回應稱，「我不論是否當選，都一定會希望這件事得到解決，就是同佳為自己所做過的事負責」，關鍵是台灣要接收陳同佳，「同佳冇話唔返去」。至於會否擔心影響選情，他稱「公道自在人心」。

有了解情况的人稱，上述槍擊犯是台灣人，內地可遞解他出境，但陳同佳是港人，涉兩岸三地和一國兩制，不能相提並論。

周浩鼎是新界西北候選人，對手有田北辰和黃俊瑯；李慧琼是九龍中候選人，對手有楊永杰和譚香文。選委會界別候選人有51名，名單見明報網站選舉專頁。

相關字詞﹕立法會選舉

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