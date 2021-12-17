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失業率4.1%疫下新低 學者料通關規模細 幫助有限

【明報專訊】本港失業率連續下跌9個月，最新9至11月失業率再跌0.2個百分點至4.1%，較去年1至3月的4.2%低（本港去年1月發現首宗新冠個案），是本港爆疫以來最低水平，失業大軍仍有15.8萬人。內地及本港正籌備通關，有學者相信通關有助帶動餐飲業等行業的失業率下調，但相信通關初期規模較細，明年初失業率有望跌穿4%，除非有大規模通關，首季失業率未必有很大跌幅。

15.8萬人失業 少1.38萬

統計處昨日公布，經季節性調整的失業率由8至10月的4.3%，下跌至9至11月的4.1%，就業不足率由1.9%微跌至1.8%。失業人數由17.18萬減至15.8萬，減少1.38萬；同期有7萬人就業不足，較上次公布少2700人。雖然失業率回落至爆疫以來最低水平，但與爆疫前即2019年10月至12月的3.3%失業率、12.42萬人失業比較，仍有一段距離。

多數主要經濟行業的失業率及就業不足率下跌，與消費及旅遊相關行業的合計失業率下跌0.6個百分點，至6.3%。勞工及福利局長羅致光相信，消費券計劃對消費意欲及開支起刺激作用，住宿服務業和餐飲服務活動業的失業率，分別明顯下跌1.0及0.8個百分點，至4.8%及6.9%。另外，建造業失業率最新為5.6%，亦下跌0.8個百分點。

飲食業6.9％ 跌0.8百分點

羅致光表示，在本地疫情維持受控下，經濟及勞工市場情况應會繼續改善，社會須努力實現更廣泛疫苗接種，遵從防疫措施，為全面經濟復蘇打穩基礎，政府會繼續密切留意相關情况。

特首林鄭月娥早前稱通關初期會設配額，並希望明年2月能有「比較具規模的通關」。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，通關將有助帶動餐飲業等行業的失業率下調，但所帶來的影響將視乎通關規模，也視乎熔斷機制會否很苛刻、兩地能否持續地通關等。他相信要大規模通關，才會令失業率跌幅大，由於相信通關初期規模較小，且較大可能是商務、公務或探親者優先，估計明年初失業率有望跌穿4%，但首季失業率未必有很大跌幅。

綜援21萬宗 微跌0.3％

工聯會權益委員會表示，雖然近期失業率繼續呈下降趨勢，但不少特定行業仍面臨各種問題，包括深受疫情措施影響的行業未能獲政府資助，通關未落實下令部分行業未能恢復，亦有部分行業難以在市場聘用人手。該會要求政府開創更多優質職位促進就業，盡早落實通關，以解救受影響嚴重的行業，並推出緊急失業或停工現金津貼。

另外，社署數字顯示，今年11月整體領取綜援個案有逾21萬宗，較10月下跌650宗，按月下跌0.3%。

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