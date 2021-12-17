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港聞二

電話不通警鐘不響 新地稱因設施房燒毁電線

【明報專訊】新鴻基地產旗下世貿中心前日發生3級火，造成13人受傷。新地旗下啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝昨表示，起火的設施房內有電話線路燒毁，致火警時無法用固網電話通知租戶，職員要以手機及親身逐一到各樓層聯絡50多個租戶疏散。

陳表示，前日中午12時27分，職員接獲通知世貿中心1樓設施房出現濃煙，1分鐘後啟動火警鐘並報警，12時29分開始聯絡租戶，發現服務處固網電話失效，其後得知設施房內有電話線着火斷路。職員即用手機通知租戶，並親身逐一到該樓層聯絡租戶，並協助他們疏散。他解釋，世貿中心1至5樓因裝修工程已通知消防處暫停運作3套消防系統，相應樓層有增設其他消防設備替代，包括滅火沙及滅火筒。世貿中心6至38樓的消防系統正常，但警鐘系統線路在起火的設施房內，部分線路被火燒着，致6至13樓警鐘失效。

稱沒有明火 灑水無運作

至於有逃生者投訴無灑水系統，陳錦輝解釋，灑水系統遇熱才會灑水，惟前日火警世貿中心內大部分地方沒有明火，只受濃煙影響，故系統沒有啟動。有逃生者投訴有防煙門懷疑鎖上，他說消防前日已巡查一次，物管同事亦巡查過一次，所有通道及逃生門運作正常。

對於有多名逃生者表示，世貿中心大樓內煙霧瀰漫，陳錦輝稱，從閉路電視片段確認，一樓設施房為冒煙地方，不排除濃煙從電線管道、鄰近的升降機機槽以及市民打開逃生門逃生時從後樓梯向上蔓延，但不評論濃煙波及哪些層數。他又表示，火警期間已停用升降機。

被問及是次火警是否反映後備方案不足，陳錦輝表示，任何事「愈多back up（後備）愈好」，會檢視是否可增加後備火警系統或廣播系統。他稱，會全力配合當局調查，包括會交出閉路電視片段。

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