世貿關消防裝置 消防接獲截至9月通知 通函要求每兩周更新申請 新地未通知租戶：非法例要求

消防未交代9月後是否收通知

截至昨午5時仍有3名女子留醫，情况穩定，包括送院時一度危殆的60歲女子。新地旗下啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝昨向逾千名受影響租戶及顧客表示抱歉，並向傷者致深切慰問。陳錦輝昨在新鴻基地產傳訊總監廖國偉陪同下會見傳媒，被問及世貿中心何時開始暫停消防系統，廖稱「細節日子暫時唔考究」，而有否按指引每14日申請延期，廖稱，「細節唔喺度交代，有按消防規矩去做程序。」被問會否考慮賠償租戶，陳錦輝表示，現時集中處理善後。

去年8月巡視 稱毋須額外消防裝置

消防處昨深夜回應稱，去年8月至今年9月收到相關消防裝置承辦商的「消防裝置關閉通知書」。通知該處世貿中心P1至P5樓層花灑、火警警報及火警偵測系統因工程局部關閉。消防通訊中心按機制更新電腦調派系統資料，為該地址既定動員規模增加一輛油壓升降台車或泵車。消防去年8月派員現場巡查及風險評估，結果顯示毋須設置額外臨時消防裝置，但亦發信提醒處所佔用人消防裝置關閉期間加強注意消防安全。

根據消防處通函第1/2021《因保養、檢查、改進或修理而需要關閉消防裝置》，延長關閉消防系統應向消防申請，每次延期不應多於14天。消防處未回應今年9月後有否再收到通知書。中科監測主席潘焯鴻表示，啟勝在此事上未必有責任，但質疑消防是否未有每14日跟進延長停止系統的申請。

陳錦輝確認因翻新已通知消防處停用3個消防系統，並已根據消防指引，每20平方米放置滅火沙桶及滅火筒等替代方案。本報記者昨到世貿中心觀察，部分地方因裝修而圍板，大廈內有燒焦味，部分食肆停業。地下G樓開放公眾的地方有至少兩個滅火沙桶及兩滅火筒，一樓至少有一個沙桶及兩滅火筒。12樓近載貨升降機後樓梯昨早佈滿雜物，職員見記者拍攝即叫工人清走。商場當眼處未見張貼告示通知租戶消防系統關閉。在32樓工作的曾小姐表示，不知大廈裝修關閉消防系統，認為管理公司應通知客戶，「呢樣好基本」。

消防顧問梁錦得昨觀察後稱，該處比例上放置的滅火裝置不夠多，又稱消防通函對業主無法律約束力。但在普通法下，業主對每一大廈使用者均有謹慎責任，如有疏忽有可能被民事索償。梁稱，消防系統停止期間，如消防巡查發現有問題，仍可發出消除火警危險通知書，業主不遵守亦屬犯法。

消防處表示，火警發生後消防設備專責隊伍有到場調查及跟進，包括在大樓不同樓層實地測試，調查仍在進行。2019年至2021年12月14日期間，消防處巡查上址18次，沒有發現違反消防條例，除關閉部分消防系統外，所有消防裝置已完成年度檢查並持有有效消防證書。潘焯鴻參選立法會港島東選區，同區候選人還有梁熙、吳秋北和廖添誠。