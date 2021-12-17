否認帶入政治 范鴻齡：辦講座助員工遵守國安法

范鴻齡說，港區國安法在本地立法後，醫管局有責任讓職員充分了解法例內容。他說近百名職員親身出席梁愛詩的講解會，會上她講解了國安法內容及解釋最近的本地立法完善選舉制度的詳細內容，「我絕對不覺得這個把政治帶入醫管局，只是令同事了解香港法律的情况，知所遵從。如果根本不知道國安法是什麼，怎樣期望他在日常工作中遵守這條法例」。

籲員工投票 「選出為港發聲的人」

他又呼籲醫管局員工周日投票，稱「每一個界別都有競爭」，「如果大家都不出來投票，怎樣選到大家心目中認為可以代表香港、為香港發聲的人？」

另外，昨有媒體報道中風病人在聯合醫院急症室等43小時才上病房，醫管局行政總裁高拔陞表示「很抱歉」，稱該院正重建，加上天氣較冷，急症室較忙，又指在病人等候期間仍會派人檢查及治療，把影響減至最低。針對屯門醫院及瑪嘉烈醫院一周內有兩宗心臟不適入院後短時間內死亡個案，他稱非常重視事件，會詳細檢討哪方面需改善。