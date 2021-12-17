港聞

港聞二

否認帶入政治 范鴻齡：辦講座助員工遵守國安法

【明報專訊】醫管局主席范鴻齡昨日被問安排前律政司長梁愛詩為醫管局員工講解《港區國安法》，是否「把政治帶到醫管局」時回應稱，「同事非常忙碌，不會自己去看（國安法），找解釋」，安排講解是為了讓同事可以明白遵守。他又稱不把政治帶入醫管局意思是「不論任何病人，不論背景、政見、政治立場、身分，入來都一視同仁醫治，而不是不找人解釋一條這麼重要的法例」。

范鴻齡說，港區國安法在本地立法後，醫管局有責任讓職員充分了解法例內容。他說近百名職員親身出席梁愛詩的講解會，會上她講解了國安法內容及解釋最近的本地立法完善選舉制度的詳細內容，「我絕對不覺得這個把政治帶入醫管局，只是令同事了解香港法律的情况，知所遵從。如果根本不知道國安法是什麼，怎樣期望他在日常工作中遵守這條法例」。

籲員工投票 「選出為港發聲的人」

他又呼籲醫管局員工周日投票，稱「每一個界別都有競爭」，「如果大家都不出來投票，怎樣選到大家心目中認為可以代表香港、為香港發聲的人？」

另外，昨有媒體報道中風病人在聯合醫院急症室等43小時才上病房，醫管局行政總裁高拔陞表示「很抱歉」，稱該院正重建，加上天氣較冷，急症室較忙，又指在病人等候期間仍會派人檢查及治療，把影響減至最低。針對屯門醫院及瑪嘉烈醫院一周內有兩宗心臟不適入院後短時間內死亡個案，他稱非常重視事件，會詳細檢討哪方面需改善。

相關字詞﹕醫管局 高拔陞 范鴻齡

上 / 下一篇新聞

疑帶Omicron初確機師 入社區兩日 梁子超稱「很危險」 倡通關先觀察
疑帶Omicron初確機師 入社區兩日 梁子超稱「很危險」 倡通關先觀察
資科辦派「安心」凸字膠套 申領需先覆電郵
資科辦派「安心」凸字膠套 申領需先覆電郵
星洲下月起打3針科興始算齊針
星洲下月起打3針科興始算齊針
鎖匙撳𨋢惹爭執 老翁遭劏肚
鎖匙撳𨋢惹爭執 老翁遭劏肚
貼文宣案3學生脫罪 官指兩警證供不可靠
貼文宣案3學生脫罪 官指兩警證供不可靠
3上市公司涉微信女騙局 幟哥被捕 信銀旗下同名分析師疑骨幹 消息：證監上門查造市
3上市公司涉微信女騙局 幟哥被捕 信銀旗下同名分析師疑骨幹 消息：證監上門查造市
年輕嗜賭欠巨債 幕前教煮為人識
年輕嗜賭欠巨債 幕前教煮為人識
滋擾途人被制服 南美漢送院死亡疑曾吸毒持行街紙 灣仔毁兩的士
滋擾途人被制服 南美漢送院死亡疑曾吸毒持行街紙 灣仔毁兩的士
韓商還押死亡案 囚友指死者因父不探監失落
韓商還押死亡案 囚友指死者因父不探監失落
流浮山截51疑走私貓狗 客貨車高速衝警逃逸
流浮山截51疑走私貓狗 客貨車高速衝警逃逸
公司研BIM軟件速計樓面面積 縮工程時間至少數月
公司研BIM軟件速計樓面面積 縮工程時間至少數月
3招留人 醫局推1厘置業貸款 最多借600萬 工會：移民或灰心非錢能改變
3招留人 醫局推1厘置業貸款 最多借600萬 工會：移民或灰心非錢能改變
業界：似高成數按揭有負資產風險
業界：似高成數按揭有負資產風險
控劫找換客千萬 3人襲擊罪成囚1年
控劫找換客千萬 3人襲擊罪成囚1年
世貿關消防裝置 消防接獲截至9月通知 通函要求每兩周更新申請 新地未通知租戶：非法例要求
世貿關消防裝置 消防接獲截至9月通知 通函要求每兩周更新申請 新地未通知租戶：非法例要求
電話不通警鐘不響 新地稱因設施房燒毁電線
電話不通警鐘不響 新地稱因設施房燒毁電線
中年婦偷貓 盜竊妨礙司法囚個半月
中年婦偷貓 盜竊妨礙司法囚個半月
失業率4.1%疫下新低 學者料通關規模細 幫助有限
失業率4.1%疫下新低 學者料通關規模細 幫助有限
兩撕陳學鋒競選海報 女保安守行為
兩撕陳學鋒競選海報 女保安守行為
立選前發炮 潘媽媽：誤信李慧琼周浩鼎
立選前發炮 潘媽媽：誤信李慧琼周浩鼎
大灣區GBA時政一周：前海深港國際金融城 首家港資金融總部入駐
大灣區GBA時政一周：前海深港國際金融城 首家港資金融總部入駐
灣區手記：「必要」的外出 界線誰定義？ ／文：尚東美
灣區手記：「必要」的外出 界線誰定義？ ／文：尚東美
大灣區GBA時政一周：貓狗爭寵 深圳脫隊
大灣區GBA時政一周：貓狗爭寵 深圳脫隊
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】蔡子馬嶽出書 將「淡出」選舉評論 蔡：我個年代已結束 馬嘆無力理解政府
【Emily】蔡子馬嶽出書 將「淡出」選舉評論 蔡：我個年代已結束 馬嘆無力理解政府
【Emily】楊彧「孖頭」撐阿基 唔用民協資源助選
【Emily】楊彧「孖頭」撐阿基 唔用民協資源助選
【Emily】陳恒鑌諷「中五毒」 劉卓裕：最毒民建聯呢啲
【Emily】陳恒鑌諷「中五毒」 劉卓裕：最毒民建聯呢啲
【Emily】定居紐約 褚簡寧：唔再認得香港
【Emily】定居紐約 褚簡寧：唔再認得香港
【Emily】獄中漸適應 何俊仁：保持健康待相會
【Emily】獄中漸適應 何俊仁：保持健康待相會