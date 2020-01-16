3招留人 醫局推1厘置業貸款 最多借600萬 工會：移民或灰心非錢能改變

截至7月，醫護流失率分別為4.9%及6.7%。醫管局主席范鴻齡昨稱，至11月醫護流失率已升至6.2%及7.7%，醫生流失率在3個月內增約25％，情况令人憂慮，醫管局大會昨通過挽留人才措施，包括低息置業貸款計劃。

入職滿3年可申 限自住

范鴻齡說，貸款計劃原是1990年代的置業利息津貼計劃，後期因樓價升及利率跌，申請人漸減，截至明年3月31日，將剩約78億元。當局計劃將此筆資金用於貸款，容許任職滿3年的員工申請作首期置業自住，貸款額將訂為36至48個月薪金，上限約500萬至600萬元，貸款期最多20年，毋須擔保，利息約1%，將低於市場按揭。

范鴻齡稱，當局打算將貸款轉交金融機構，以滾動方式持續運作，毋須另行申請政府撥款，現時計劃細節未定，目標讓所有合資格者申請，或會考慮是否按首次置業、年資及職位等排先後次序，將諮詢員工及金融機構，料需時6至9個月，最快明年下半年推出。

擬增顧問醫護職位助晉升

醫管局行政總裁高拔陞表示，會上另通過兩項措施，將改善醫護晉升階梯，早前已宣布增顧問醫生職位，現計劃未來3年額外增200個顧問醫生職位；未來兩年將增40個顧問護師和300個副顧問護師職位。另一措施是於2022/23年度成立醫管局學院，整合護理深造學院、專職醫療深造學院及護士學校等。

范鴻齡稱，員工離職涉多種原因，包括移民、轉投私營市場及只想休息，故貸款計劃未必適用於所有同事，未知有多少人受惠，強調會有其他措施，「成熟一項推一項」，相信對部分人有用。他說雖然下年度將有畢業生投身市場，政府亦已修例放寬引入海外醫生，但相關人手需較長時間才可引入，故望以不同措施爭取時間，部分部門如麻醉科及放射診斷人手短缺，各聯網將調配資源以維持運作。

一離職需還款 公醫協會料成效有限

公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，當局現時有如「打游擊」般推措施，但無人敢保證會在醫管局任職多少年，按過往計劃，一旦離職便要還款，質疑有多少人會申請貸款，且離職涉複雜因素，金錢非唯一考慮，不論為下一代移民或對工作環境感灰心，均難以因此改變主意，若社會或工作環境未能改善，相信措施成效有限。

香港護士協會主席源志敏曾受惠於置業利息津貼計劃，認為貸款對入職數年的專科護士或有吸引力，但按現時條件，未必人人有意申請，「除非你好鍾意呢度，肯定唔會轉工」，且任職逾10年的資深護師逾半已置業，難評估受惠人數。他說，未來醫護流失率取決於香港社會氣氛，例如專業人員是否需面對政治壓力，醫護才會決定是否「用腳投票」。