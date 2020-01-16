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公司研BIM軟件速計樓面面積 縮工程時間至少數月

【明報專訊】政府近年大力推動工程項目採用建築信息模擬（BIM）技術，有本地公司研發可利用BIM自動化計算樓面面積的軟件，料可取代現時人手計算，將圖則設計由數個月壓縮至數分鐘。支持項目的市建局及建造業議會均期望，軟件有助加快工程前期設計以至政府審批圖則。

房屋供應短缺下，政府不時提及要加快建屋速度，然而政府部門審批圖則的過程或可長達1年。研發軟件的建築資訊科技有限公司軟件設計總監黃智邦指出，香港的建築條例較複雜，設計完成後一般需花數星期才可完成計算總樓面面積，當中出錯就需重新設計，入則後不時會發還更改，來來回回。一個建築項目由設計至建成一般需時約5年，單是更改及審批圖則或已花掉7個月至1年。

黃表示，軟件可利用BIM數碼圖則，自動框出需納入計算總樓面面積的範圍，再自動運算，過程需時數分鐘至半小時，可避免人手計算出錯，設計的同時亦可用程式核對數字是否合規，顯著壓縮畫圖及審批時間。

煥然懿居測試 較人手準確

有關項目獲「建造業議會研究及技術發展基金」資助約190萬元，以21個月研發，其間利用市建局港人首置項目煥然懿居的資料測試及比對，準確率高於人手計算，該軟件預計本月底正式推出，首年讓合資格的業界人士免費使用。屋宇署正開發電子資料呈交及處理系統，接收和處理建築圖則和相關申請，料分3階段推出。

市建局促加快電子處理圖則

市建局期望，在煥然懿居二期及大角嘴另一項目繼續測試軟件，向業界及政府證明利用電腦化程式，可顯著加快設計及政府審批的流程。市建局執行董事潘信榮表示，即使屋宇署接受BIM提交圖則，審批仍依靠紙本圖則，認為政府須加快電子化處理建築圖則。

另外，樓宇項目需屋宇署批出建築圖則、完成地基等才可預售樓花，預售期最長30個月。潘說，現時項目一般樓花期約兩年，但若政府加快審批，項目不中途更改設計並符合條件，可再提早推出以增加供應，認為樓花期最長延至40個月也可行。

政府2018年以10億元成立建造業創科基金，由建造業議會負責管理運作，截至今年11月2152宗申請獲批，涉約5.42億元資助。建造業議會執行總監鄭定寕表示，提升產量不可再單靠增加人手，焦點應在於採用科技解決。

至於如何吸引中小型發展商採用BIM，鄭稱，中小企如想嘗試新科技，可透過建造業創科基金向議會申請，再以配對形式發放資金；又說據議會最近統計，近八成業界嘗試或曾使用BIM，相信BIM滲透率將來會更廣。

明報記者

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