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韓商還押死亡案 囚友指死者因父不探監失落

【明報專訊】韓國籍男商人Kim Minho涉嫌2018年於尖沙嘴酒店房間內用陶瓷刀殺害妻兒，他被捕後在羈留期間死亡，死因庭昨繼續展開研訊。

囚友許金山供稱，死者的父親並無探望死者，數天後他看到死者臉色比平常陰沉，頸部腫脹，疑似受感染影響，惟死者當時解釋是缺乏睡眠，其他囚友亦以為他是被昆蟲咬傷，至死者去世後，許才推斷他當時或曾試圖勒自己頸部。另一囚友則形容，死者對父親沒探望而耿耿於懷。

囚友見死者頸腫 疑曾勒頸

死者Kim Minho於2018年1月與妻兒來港旅遊，其後涉嫌殺害妻兒被捕送院，同年4月在荔枝角收押所身亡，終年43歲。囚友許金山昨出庭以英語作供，他稱與死者在荔枝角收押所認識，閒談時死者曾透露與母親關係較好，父親為人嚴格，又不支持其生意。許稱，死者經營咖啡廳及朱古力生意，有意拓展到中國，惟因中韓關係轉差而受阻。

許又稱，死者認為父親願意探訪即代表他獲父親原諒，對他意義重大，死者曾透露父親會於4月3日探望他，惟其父最終沒出現，死者明顯失望，許曾見死者流淚及躲到一角，又好像變成另一人，表現得無自信。許認為，父親沒有探望，令死者產生自殺念頭。

另一囚友呂永業稱，死者提及父親探望時表現擔心及緊張，又怕父親生氣，但其父沒出現，死者之後數天不開心，認為死者耿耿於懷。呂形容死者隨和，常臉帶笑容，死者去世前一日，他倆和另一囚友玩得很開心，3人當時「搭晒膊頭咁、用肚腩頂吓呢個，頂下嗰個」，完全沒發現死者有異樣。

庭上亦播放死者囚室外走廊閉路電視片段。4月16日早上7時許，有人派茶水，其他囚友遞出水杯，死者則沒遞手。片段亦見有懲教職員聚集於死者囚室外，職員及救護員其後用牀單抬出死者，放上擔架牀。

二級懲教助理林楠雄稱，他當日早上「開倉」後檢查倉內設備，曾目睹死者打側躺在牀，牀單蓋至頸部。他其後巡走廊時，見死者仍未起牀，呼叫死者但沒反應，他打開死者囚室的門，拍打其腳部亦無反應，遂按下內部警鐘尋求支援。

懲教發現死者左腕繩纏牀腳

負責醫護工作的懲教人員陳楚強，當日為醫院門診部主管，他供稱看到死者左手腕被牀單織成的繩纏着，另一端則綁着左邊牀腳，原本想把死者平臥，但無法解開其手的繩結，只好用剪刀剪開，把死者平臥及施行急救，但死者已無心跳及脈搏。案件今續。

【案件編號：CCDI 269/18】

（死因研訊）

相關字詞﹕囚犯死亡 謀殺 死因研訊

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