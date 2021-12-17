年輕嗜賭欠巨債 幕前教煮為人識

利苑最年輕主廚 創XO醬

出生於廣州的黃永幟，其父曾為美麗華酒店總廚。黃永幟1978年開始廚師生涯，最初在美麗華酒店翠亨村酒家任職中廚，1982年加入利苑飲食集團，3年後擢升為主廚，以25歲之齡成為利苑歷年最年輕主廚。

黃過往受訪時曾經透露，16、17歲已開始賭博，經常欠下賭債。1987年他遠赴澳洲擔任酒家主廚，時常流連當地賭場，債務最高峰時曾滾至2000萬元。1992年他回流香港，洗心革面賣樓抵債，及後在利苑飲食集團擔任行政總廚，13年間利苑分店由6間拓展到19間，他亦協助利苑拓展業務至廣州及新加坡。至2005年他自立門戶，創辦中式酒家龍皇集團，並開設首間酒家。

黃永幟的美食創作為人津津樂道，包括曾設計配合海鮮火鍋的「XO醬」。1980年代後期，當利苑進軍新加坡發展，他為配合當地氣候而創作的「楊枝甘露」，現已成為家傳戶曉的甜品。

黃也由廚房走到幕前，曾主持多個飲食節目，包括曾與黃麗梅在亞洲電視主持《覓食新煮意》及《鮮入為煮》，後來與無綫電視合作拍攝《為食總司令》及《幟哥幟教》等節目。