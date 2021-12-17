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3上市公司涉微信女騙局 幟哥被捕 信銀旗下同名分析師疑骨幹 消息：證監上門查造市

【明報專訊】警方昨與證監會公布一項聯合行動，拘捕9名涉及微信女（又稱唱高散貨）」騙局者，據悉除名廚「幟哥」黃永幟及由他創辦的龍皇集團外，另涉兩間上市公司金匯教育及超凡網絡；另一被捕者馬嬌據悉為財經分析師，名字與中信銀行旗下信銀（香港）資本一持牌人相同。消息指，證監會曾上門搜查信銀資本，要求交代買賣上述3間公司股份紀錄，及是否涉虛假交易及操控市場。

港9人被捕 星拘一女子

凍結戶口4800萬資產

警方表示，前日（15日）拘捕8男1女，年齡介乎25至62歲，當中包括1名集團骨幹、6名上市公司高層和兩名傀儡戶口持有人，凍結銀行戶口約4800萬元資產，及檢獲170萬現金。消息指，犯罪集團骨幹成員為一名財經分析師，戶口持有人分別為冷氣技工及食品廠員工。被捕人涉違反《證券及期貨條例》中市場操控、虛假交易及披露虛假資料以誘使交易，以及洗黑錢罪行。另外，新加坡當局在當地拘捕一名涉案「傀儡」投資者的女子，凍結約2500萬港元資產。

所謂微信女騙局，是指預先低價買入個別股份，然後透過社交平台假扮股票導師或美女，分段誘散戶買入推高股價，後全數沽出獲利。

警方及證監會表示，涉案集團今年初起串通3家上市公司高層造市，一度把股價推高2至6倍，其後於Telegram、WhatsApp等平台以「投資教室」為名，訛稱有內幕消息誘使投資者高價買入，集團成員則沽貨獲利，股價隨之暴跌。警方稱，涉案集團及上市公司高層分別獲利100多萬至逾7000萬元不等，總額達1.76億元，警方仍在追查資金流向。

據了解，今次涉案3間上市公司為龍皇集團（8493）、金匯教育（8160）及超凡網絡（8121），被捕人除「幟哥」外，龍皇現任CEO陳高璋、金匯教育主席張力強及首席導師張力新，以及超凡網絡前股東黃越洋、張永漢都已被捕。至於另一被捕人馬嬌，資料顯示與信銀資本一名持牌人同名。翻查資料，龍皇、金匯及超凡網絡今年分別在6月、5月及7月股價曾大瀉，並有網民表示，上述股份大跌前都有「股票導師」推薦買入。

龍皇金匯超凡今年股價曾大瀉

另據本報了解，證監會日前曾去信信銀資本，並派員到該公司辦公室搜查，要求交代在2020年12月至2021年8月期間買賣龍皇、金匯及超凡網絡紀錄，當中是否有涉虛假交易及操控市場；以及2021年5月至2021年7月買賣超凡網絡，有否涉虛假交易及操控市場等，意味調查或涉今次「微信女」調查行動。

相關字詞﹕幟哥 超凡網絡 金匯教育 龍皇集團 唱高散貨 微信女

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