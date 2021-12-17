貼文宣案3學生脫罪 官指兩警證供不可靠

被告依次為朱晋輝（22歲）、陳耀熙（21歲）及黃皓琳（22歲），彭官早前已拒絕將首被告在未警誡下的招認呈堂，並裁定其控罪表證不成立。

指警「不避嫌」與同僚談案情

彭官昨總結案情表示，拘捕第三被告的便裝女警張晴霖供稱曾觀察被告5至6秒，見被告的手在牆上上下移動，惟張同意其觀察位置有盲點，指被告沒戴帽的供辭亦有違警方蒐證所得；女警更「不避嫌」地表示在撰寫口供前與同僚討論案情以「匯聚記憶」，彭官形容「本席都係首次聽到」，亦難肯定張會否將其他警員的記憶當成自己所見所聞，質疑她「穿鑿附會」被告所為。

女警與拘捕次被告的便衣男警徐偉雄均表示，從側邊觀察約6人站近左邊牆，卻分別指次被告和第三被告在最前方，彭官質疑在前方的人必然會遮擋後面另一人身驅，說法存在矛盾，認為不能斷定誰的證供屬實，裁定兩人證供不可靠；而控方依賴上述證供舉證兩名被告犯案，而針對首被告的證據只有他的背囊留在現場，不構成犯案，故裁定各人無罪。3名被告均提出訟費申請，彭官指首被告同意曾招認貼文宣，自招嫌疑，拒批訟費，其餘兩人獲批訟費。

【案件編號：STCC 2196/21】

（反修例風暴）