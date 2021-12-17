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星洲下月起打3針科興始算齊針

【明報專訊】疫情持續，本港現安排部分優先群組接種第三劑疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良引述新加坡研究指出，打兩針復必泰或莫德納防重症逾九成有效，打兩針科興僅六成，顯示效力有限，當地下月起視打3針科興才算完成接種，促港府及早放寬打第三針。

何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》引述新加坡國家傳染病中心今年10至11月的研究，顯示打兩針復必泰及莫德納疫苗者，預防重症功效均逾九成，惟打兩針科興者則僅六成，明年1月1日起，當地政府規定須打3針科興才算完成接種，未打齊者須檢測呈陰性才可返回工作場所。他促請港府及早放寬港人打第三針，以減少重症人數。

何栢良認為現時本港接種數據未算理想，放寬12至17歲青少年接種科興兩周後，12至19歲已接種最少一劑疫苗的比率僅升兩個百分點，45萬人中僅34萬人已打針，11月起澳門接種疫苗總劑次更已超越香港，建議港府盡快推出新措施鼓勵市民接種。

何栢良促港及早放寬打第三針

英國的Omicron單日確診見新高，何栢良認為或與放鬆防疫措施有關，料歐美等地將有同樣爆發，而港府防疫名單上，英國現屬A組指明地區，並非在加強監測名單內，抵港者首7日毋須到竹篙灣檢疫中心。他說難明白港府決策，資料顯示竹篙灣有足夠容量，促及早收緊英國來港者的檢疫要求，避免個案流入社區。

（新冠疫情）

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