疑帶Omicron初確機師 入社區兩日 梁子超稱「很危險」 倡通關先觀察

油麻地祥興大廈強檢

曾到「生記粥麵」麥花臣

上述機組人員36歲，3月及4月打兩針復必泰疫苗，12月9日病毒檢測陰性，12月11日到美國， 13日返港，在機場驗出陰性，其後每日檢測。他前日出現病徵，同日樣本驗出初步陽性，病毒數值（CT Value）約25至29，並帶N501Y變異，懷疑帶有Omicron變異病毒株，但仍需做全基因組測序分析。

病人所住的油麻地碧街祥興大廈昨晚被圍封，居民要接受強制檢測。他於潛伏期曾到的12處須納強制檢測公告，包括病發日曾到東方街9號地下「生記粥麵」及麥花臣遊樂場流動採樣站。

國泰指他於安克雷奇起飛的CX2071貨機航班執勤，到港首三天加強醫學監察期間除接受強制檢查及買食物外，並無離家，國泰會按當局指示協助追蹤緊密接觸者。

梁倡機組人員全閉環管控

對於上述病人已入社區，梁子超指出，Omicron傳播速度快，形容今次個案「很危險」，「他（初步確診機師）有足足兩天留在社區」。梁又指他居於舊樓，不知喉管維修有無問題，並憂封區強制檢測未必可以找出所有確診，建議將祥興大廈所有居民送往檢疫中心。

被問需否進一步收緊機組人員的檢疫，梁子超指政府應盡快修補防疫漏洞，建議要所有機組人員都「閉環管控」，並做14日強制檢疫。至於會否影響與內地通關，他稱是次個案至少要觀察14日，才知變種病毒有否在社區散播，加上廣州亦現Omicron個案，相信「雙方都要觀察吓」。

本港累計有9名患者驗出Omicron變異病毒株，均屬輸入個案、沒進入社區，其中4人在檢疫酒店或檢疫中心確診，4人抵港後在機場驗出陽性，餘下一人由尼日利亞抵港後等候轉機，滯留機場禁區4日。

另外，本港昨增10宗新冠病毒輸入個案，其中一人為船員，本月1日由日本經貨船「Glory Sky」抵港，該艘貨船現時累計增至8名船員確診，其餘船員須繼續留在船上檢疫。

赴台女子確診 IFC 4舖強檢

衛生防護中心公布，一名51歲女子月初前往台灣後，周日（12日）確診新冠肺炎。中心表示正與台灣衛生當局跟進個案，而她離港前曾到訪的地點要強制檢測，其中包括中環國際金融中心商場4間店舖：萬寧、Shake Shack、agnès b. LA LOGGIA bis和Brandy Melville。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676