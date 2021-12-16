【Emily】同男友拉埋天窗 陳志全搵美律師證婚

【明報專訊】正保釋嘅民主派「35+」初選案被告、立法會前議員陳志全（慢必）近日傳來好消息，佢前日與同性伴侶Francis拉埋天窗。香港唔承認同性婚姻，Emily問過出席儀式嘅前人民力量主席袁彌明（Erica），佢透露慢必同伴侶嘅婚禮喺一間酒店舉行，搵咗美國一個承認同性婚姻嘅州份，由當地律師遙距視像證婚，過程嚴謹，歷時約20分鐘，而慢必因為有案在身，旅遊證件亦喺法庭，Erica話慢必有同美國當地傾，對方都接受用副本。
視像證婚 所屬州份承認同性婚姻
據了解，慢必嘅婚禮簡單，邀請咗近50名友好，除咗Erica，出席嘅仲有歌手黃耀明、演員王宗堯，沙田區議會主席麥潤培、區議員鄭仲恒等；婚禮由大愛同盟總幹事梁兆輝主持。
Erica話首次出席同性婚禮，儀式過程都感動，笑言同慢必咁老友，但都係首次見佢同Francis咁親密，感覺好特別。佢恭喜對方有情人終成眷屬、形容係亂世中有愛，滿滿幸福嘅滋味，話原本應有更多座上賓客可以一同分享喜悅，但因為失去自由無法參加，例如快必譚得志。
袁彌明：還押孕育婚姻
據Emily所知，慢必同Francis一齊咗近3年，Erica透露，慢必被還押嘅約200日中，Francis幾乎每日探望，仲幫慢必處理家頭細務如照顧兩隻貓等，仲驚自己處理得唔夠好，形容還押期間令兩人孕育婚姻、體現到佢好愛慢必。Emily都祝慢必永遠甜蜜！