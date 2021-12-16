【Emily】同男友拉埋天窗 陳志全搵美律師證婚

視像證婚 所屬州份承認同性婚姻

據了解，慢必嘅婚禮簡單，邀請咗近50名友好，除咗Erica，出席嘅仲有歌手黃耀明、演員王宗堯，沙田區議會主席麥潤培、區議員鄭仲恒等；婚禮由大愛同盟總幹事梁兆輝主持。

Erica話首次出席同性婚禮，儀式過程都感動，笑言同慢必咁老友，但都係首次見佢同Francis咁親密，感覺好特別。佢恭喜對方有情人終成眷屬、形容係亂世中有愛，滿滿幸福嘅滋味，話原本應有更多座上賓客可以一同分享喜悅，但因為失去自由無法參加，例如快必譚得志。

袁彌明：還押孕育婚姻

據Emily所知，慢必同Francis一齊咗近3年，Erica透露，慢必被還押嘅約200日中，Francis幾乎每日探望，仲幫慢必處理家頭細務如照顧兩隻貓等，仲驚自己處理得唔夠好，形容還押期間令兩人孕育婚姻、體現到佢好愛慢必。Emily都祝慢必永遠甜蜜！