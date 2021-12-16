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2021年12月16日星期四
港聞二
世貿3級火困數百人 商場裝修警鐘啞 千人疏散13傷1危殆 困高層市民：防煙門打不開
茶樓提「有咩事埋單先」 有商戶職員樓梯派濕巾
消防前處長：業主有責任裝臨時防火裝置
Uber Eats月底停運 百外賣員促交代遣散
郭永健認違兩特權例 否認推跌保安
Omicron較易感染支氣管 傳播快 港大：病毒複製量較Delta多70倍
開放接種首兩周 1百分點青少年打科興
八達通尾期消費券今可領
九成火腿火雞片高鈉 「759火腿」最鹹 一片如1/4茶匙鹽
體檢變推銷 腦退化婦買9萬元療程
臉部護膚品過期 兩成半受訪者照用
海關「搜槍犬」出更 追蹤彈藥氣味
店舖經理涉藏11氣槍提堂 不涉社運
涉殺妻兒韓商收押亡 醫生：被捕時酒精超標
仲裁收費擬成效掛鈎 增國際競爭力 增3模式 包括不成功不收費、賠償分成
大律師執委會換屆 明年1月選主席等5席
疑不堪學業壓力 科大生墮斃
大灣區GBA專題：會計師教北上營商慳稅法
大灣區GBA專題：前海擬全面實行港資港法港仲裁
大灣區GBA專題：深圳河套區建新商業地標 遙望香港
伺服器中毒變殭屍 黑客騎劫挖礦3月 12萬部裝置有潛在風險 首10月科技罪案升24％
控方指方仲賢與學生會持續通訊 官：同殺人犯通訊就意圖謀殺？
情侶大三罷堵路同囚3月 官：阻嚇為首 更生次之
尊子漫畫
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【Emily】3宗教領袖開口撐梁熙
【Emily】謝偉銓都告急 搵資深測量師拉票
【Emily】話寫咗14個鐘 黃梓謙函謝全體選委
【Emily】中大調查：林鄭評分升1.9 三成人畀0分
【Emily】網傳疑似畢馬威電郵 員工投票可獲一日假
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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