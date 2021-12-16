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控方指方仲賢與學生會持續通訊 官：同殺人犯通訊就意圖謀殺？

【明報專訊】浸大學生會前會長方仲賢前年8月6日在深水埗被指管有10支雷射筆被捕，及涉在知悉手機會被檢取作證物後重設手機，被控在公眾地方管有攻擊性武器、拒捕、妨礙司法公正3罪，法官游德康昨於區域法院裁定表證成立。控方指出，通話紀錄顯示被告與4名學生會成員或相關人等持續通訊，並非偶爾接觸。游官質疑「被告同殺人犯通訊，所以佢就有意圖犯謀殺？」

涉藏雷射筆 被告不自辯

被告不會自辯，亦不會傳召任何辯方證人。案件押後本月29日作結案陳辭，方仲賢暫獲准毋須到警署報到，按其餘擔保條件保釋候訊。庭上爭議方仲賢在前年5月9日至案發日，與4名學生會成員或相關人等的通話紀錄，及相關身分陳述呈堂。控方在開案陳辭曾描述部分人與學生會有聯繫，及曾舉辦公眾集會。

控方稱，紀錄顯示被告與4人持續通訊，並非偶爾接觸。游官即質疑「被告同殺人犯通訊，所以佢就有意圖犯謀殺？」控方解釋4人背景可用以推論被告重置手機的意圖。

游官要求控方釐清是否推論4人可能與被告串謀管有雷射筆，控方回應「個終點係啱」，但接受通話紀錄不代表4人有否干犯控罪，強調被告可能為免4人需接受調查，「以為做咗啲行為，覺得會妨礙司法公正，但其實係冇」，仍是有意圖犯案。游官再質疑「你又唔知佢講乜」，通話可能「無關痛癢」。

辯方則指被告與4人通話可能是討論校內事宜，控方未能指出紀錄與哪項控罪相關，亦未能舉證重置手機的意圖，質疑是否任何人被捕後若重置手機，即是妨礙司法公正。控辯雙方終同意通話次數呈堂，4人的身分則不呈堂。

【案件編號：DCCC 1119/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕鐳射筆 在公眾地方管有攻擊性武器罪 學生會 浸大 方仲賢 反修例運動

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