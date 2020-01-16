大灣區GBA專題：前海擬全面實行港資港法港仲裁

目前前海已有深圳國際仲裁院、前海法院等法治機構，前海法院提供港區陪審、港區調解的法律公共服務平台，同時正在推動選擇香港仲裁機構落戶，於前海進行仲裁事宜，全面實現「港資港法港仲裁」。另據最高人民法院副院長陶凱元表示，最高法院接下來將探索推動粵港澳三地調解、仲裁與訴訟的有效銜接；加強三地司法交流與協作，進一步便利跨境當事人解決爭議。

鄭若驊：爭取機制擴至大灣區

律政司長鄭若驊歡迎前海先行先試「港資港法港仲裁」，允許現時於前海合作區註冊的港資企業，在沒有涉外因素情况下選用香港法律作為民商事合同適用法。而且前海大幅度擴區後，適用港資港法的相關企業必然增多。鄭若驊又透露，港府將會積極爭取把「港資港法港仲裁」機制擴展至深圳乃至整個大灣區，讓更多區內港資企業能選用香港法作為合同的法律依據，並可以選擇香港作為仲裁地。

此外，鄭若驊表示，隨著今年大灣區法律執業考試順利落實，香港律師及大律師將很快可在大灣區按照相關律師執業管理辦法執業。未來，香港將繼續探索不同法系、跨境法規銜接及機制對接，推動法律及爭議解決服務進一步開放與融合發展。

律師執業試下月報名 考習近平法治思想

另據國家司法部公告，2022年粵港澳大灣區律師執業考試，將於2022年1月10日至20日接受網上報名，累計5年以上律師執業經歷的香港律師、大律師，未有因不良名譽或者違反職業道德受懲處記錄，能用中文書寫法律文書及普通話進行業務活動者可參加。考試科目包括習近平法治思想，憲法，香港特別行政區基本法、中國法律史、內地司法制度，以及內地民法、商法、仲裁法、刑法等。

明報記者

[活在灣區]