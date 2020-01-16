大灣區GBA專題：會計師教北上營商慳稅法

明報記者 黃清瑤

德勤中國稅務及商務諮詢合伙人楊力表示，在內地大灣區經營生意的稅項主要有4種，分別是企業所得稅、預提所得稅、增值稅及其他稅收。企業所得稅的標準稅率為25%，符合條件的小型企業，經稅務機構批准後，稅率可以減至20%，稅項計算方法是將純利乘以稅率。舉例來說，企業每年淨利潤為100萬元（人民幣，下同），每年便須繳付25萬元稅項。要留意的是，企業廣告宣傳費及業務招待費亦可以扣稅。

特定行業駐前海 享稅務優惠

至於預提所得稅，是針對在中國境內未有設立公司的外國企業，在中國境內賺取的利潤，包括股息、紅利、租金收入等，甚至乎是出租的儀器，包括光纖、科學儀器等的租金收入，稅率為10%。舉例來說，假設港人在內地有一個舖位，每月放租5000元，每年租金收入為6萬元，預提稅款即為每年6000元。

另外是增值稅，如在內地銷售物品、服務、進口貨品及房地產，分別要徵收3%至13%的稅款。舉例來說，假設商人銷售進口貨品，包括書本、農產品、食品，增值稅率為9%；另外轉售房屋的增值稅亦為9%。至於加工或維修配件的稅率則高達13%。

其他稅項包括印花稅、土地增值稅、城鄉土地使用稅、環境保護稅及個人所得稅等，不同城市的詳細稅款可向相關部門或機構查詢清楚。

為推動大灣區發展，內地政府提出不少稅務優惠吸引人才進駐。當中，如港人在深圳前海成立公司將可獲得吸引的稅率優惠。首先，創業者要了解前海的發展定位，該區主要是與香港金融市場互聯互通，以及深化粵港澳綠色金融合作，並作為對外開放的試點。為配合對外開放，該區將會建設國際法律服務中心及國際商業爭議解決中心，有關當局亦表明，會探索完善前海內適用香港法律及選用香港作為仲裁地解決民商事案件的機制。楊力表示，隨着法規日益完善，不但有利商人在內地經營生意，香港律師亦可以在內地執業及經營律師事務所。

主營業務收入佔整體六成已合資格

基於此情况，在合作區工作的境外高端及緊缺人才，包括高新科技行業，可享15%的優惠稅率。其他行業亦進一步放寬稅率優惠，最新規例下，只要主營業務屬於可享受稅務優惠類別，而該主營業務收入佔企業總收入60%的企業，亦可享15%的優惠稅率，此前要求總收入達70%。展望未來，前海的定位為加快科技發展、推進現代服務業發展，因此人工智能、醫療健康、智慧城市、離岸貿易等行業人才需求大增，預期亦可享受優惠稅率。

保健化妝品跨境電商關稅減

楊力續舉例，若一名香港商人在內地從事進出口產品銷售，一方面香港公司需要根據本地稅制收取16.5%的利得稅，而他在深圳亦會被徵收25%的企業所得稅，兩地稅收總共為41.5%。他建議，這名商人可以在前海開設子公司，作為集團的供應鏈、業務流程及技術服務中心，由於產業符合「現代物流業」及「科技服務業」條件，這樣公司便可以15%的優惠稅率繳交企業所得稅，連同香港稅項，總稅率就會下調至31.5%。

另一個值得港人留意的優惠政策，是內地跨境電商最新稅收政策。如果將產品從海外進口至內地，昔日產品種類限制比較多，或要申請許可證才能進入中國內地。最新政策下，進一步放寬食品、母嬰用品、電子產品、家居用品進口限制，尤其是保健品及化妝品，現時毋須申請許可已能隨時進入內地市場，節省不必要的檢查時間。過去，一般化妝品進口關稅約為10%，進口增值稅為15%，如果屬於高檔化妝品，要額外徵收15%的進口消費稅，總稅額高達25%至40%。如果以海外企業跨境電商平台將化妝品進口至內地，一般化妝品的綜合稅率統一為9.1%，高檔化妝品為23%（見表），遠較一般進口的25%至40%低，但要留意跨境電商必須沒有實體店。

澳門加工貨品可免進口關稅

除此之外，對於海外跨境電商進口產品，已放寬至超過1400項商品，當中容許海產類、家電、紙製品進口。同時提高個人單次交易免稅額至5000元，上限為每年2.6萬元。簡單而言，若金額沒有超過以上限制，賣方毋須支付進口稅及增值稅等。

德勤中國稅務及商務資訊高級經理周婉琨表示，如企業有意轉為電商模式銷售產品，當中最重要的是選擇適合的進口口岸，以及使用哪個法人實體（即網絡銷售平台）作為電商平台。

珠海橫琴亦是大灣區一個重點發展城市，該區以科技研究及高端製造業作為城市中心，未來會向現代金融及文化旅遊產業加深發展。為加強與澳門合作，所有進出產品的申報程序已經明顯簡化。關稅方面，調整及增加免稅清單貨品，倘若貨品在澳門完成加工，而加工增值超過30%，亦毋須徵收進口關稅。

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