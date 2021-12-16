大律師執委會換屆 明年1月選主席等5席

離任的包括資深大律師陳政龍，以及有報道指已離港的大律師黃瑞紅，兩人已正式提出書面通知辭任委員。另外，大律師駱浩成（Phillip Ross）及蕭淑瑜為獲委任執委，以填補之前的空缺，依照規章下屆不續任。大律師黃若鋒則已擔任執委近六年，故須離任，同時他亦合資格再參與改選。

由於辭任委員超過半數執委議席，故6名委員，即大律師梁寶琳、陳志剛、譚俊傑、李曉亮、馬亞山（Azan Aziz Marwah）及曾希雯，將下屆繼續留任。

5離任6留任 湯家驊：以往「差不多」

大律師公會前主席湯家驊表示，除了5個選舉產生的席位之外，新一屆主席或會委任大律師加入執委會，他們參選時可能提出人選。

執委會由主席、副主席、名譽秘書、11名由選舉產生的委員及最多9名的增選委員組成，目前改選及辭任議席各有5個，故有10個席位空缺。本屆改選的提名期於選舉當日的5個星期前展開，為期兩個星期。