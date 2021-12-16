仲裁收費擬成效掛鈎 增國際競爭力 增3模式 包括不成功不收費、賠償分成

政府對修例開綠燈，律政司發言人表示歡迎建議，稱仲裁收費改革，可令香港的仲裁服務與時俱進，將有助提升香港作為主要國際仲裁中心的競爭力。

引入「按條件收費」 金額雙方議定

法改會昨日發表《與仲裁結果有關的收費架構》報告書，建議除目前的定額收費方式，再加入3種新方式，其中第一種是「按條件收費」。此方式劃分為「不成功，低收費」及「不成功，不收費」兩類形式，前者的當事人在法律程序過程中，要先繳交「基準」訟費，若申索取得成果，才會向律師支付一筆額外「成功收費」；而「不成功，不收費」，即律師在法律程序中不會收取費用，直至取得成果。「成功收費」的金額可由雙方議定，或按律師原來收費的某個百分比額外計算。

第二種方式是「按損害賠償收費」協議（DBA）下，律師只在當事人取得「財務利益」時才能收取費用（DBA費用），即「不成功，不收費」。第三種方式是「混合式按損害賠償收費」，律師提供法律服務期間可以收費，並只在當事人在有關事宜中取得財務利益時，才收取DBA費用。上述兩種協議的DBA費用上限，均為當事人所取得的財務利益的一半，即客戶取回100元，律師可獲50元。

法改會轄下「與仲裁結果有關的收費架構小組委員會」成員盧君政解釋，諮詢時已參考其他司法管轄區，認為訂立收費上限可減少律師過度收費。

另外，報告將人身傷害申索排除在建議修例方案外，盧稱有回應者擔憂有不誠實的專業人士利用建議方案慫恿事主開展仲裁，故以此保障其利益。報告書建議附屬法例應列出詳細框架，並制定保障措施，包括要以書面訂立協議，並由當事人簽署、設有最少7天冷靜期等。

委員會成員陳澤銘昨強調方案並不是針對律師行業的優惠。委員會聯合主席張清明表示，大部分司法管轄區容許律師向仲裁案件當事人提供彈性收費架構，方案可提高服務水準，並維持及提高本港作為主要仲裁中心的競爭力。法改會去年12月至今年3月諮詢公眾，大部分回應均支持改革。

律政司歡迎 業界：跟得上國際

香港與內地法律專業聯合會會長陳曉峰形容報告「跟得上國際趨勢」，建議方案可幫助沒有經濟能力的市民處理仲裁，亦預計可吸引要處理跨境、跨國或面對商務合約糾紛的客人，採用新收費模式。