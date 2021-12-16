涉殺妻兒韓商收押亡 醫生：被捕時酒精超標

死者Kim Minho於2018年1月與妻兒來港旅遊，其後涉嫌殺害妻兒被捕送院，4月在荔枝角收押所內身亡，終年43歲。案件由死因裁判官周慧珠審理，死者家屬沒有代表出庭，懲教處列作有利害關係方。

督察：稱妻兒已逝 曾透露死念

醫生指情緒穩定 自稱沒想自殺

負責調查謀殺案的高級督察謝綺琳（音譯）供稱，2018年1月14日接獲一宗謀殺案，死者被捕時有傷，送往伊利沙伯醫院。警方發現，兇刀找到死者及男童的DNA。死者生前曾用手機搜尋嚴重失血過多致死、用刀刺傷頸或胸口位置等資料。另外，警方翻查閉路電視片段，發現死者曾於日本城買刀，並懷疑犯案動機與其生意失敗有關。謝續稱，死者在警誡下曾透露想死的念頭，因其妻兒已去世。

死者被捕後送院接受治療。伊利沙伯醫院內科醫生黃志遠供稱，死者的尿液驗出抗敏感藥及偉哥的成分；其左手拇指受傷，需縫針。精神科醫生判斷死者事發時患上與酒精有關的急性精神錯亂。經治療後，死者被送往小欖精神病治療中心。

曾與死者會面5至6次的精神科醫生鄧宛兒稱，會面時他情緒穩定，沒酒癮徵狀。他曾透露掛念家人，對他們感內疚，又指自己沒有自殺念頭。

高級懲教主任王沛華供稱，於2018年1月16日在小欖與死者會面，當時死者情緒低落，問他傷勢及有否自殺念頭時不願作答，且眼神迴避，故王認為死者自殘風險高，遂把他列入醫療觀察名單及囚於保護囚室，其間他沒有自殘，並於兩天後轉回普通囚室。

【案件編號：CCDI 269/18】