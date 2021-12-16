海關「搜槍犬」出更 追蹤彈藥氣味

未來擬設煙草搜索犬

海關搜查犬課監督黃惜忻表示，槍械搜查犬隊由4隻拉布拉多尋回犬及4名領犬員組成，亦為海關首次自行培訓搜查犬及領犬員。由於疫情下通關限制，領犬員及搜查犬未能到海外訓練，今次槍械搜查犬訓練課程以毒品搜查犬課程為藍本，由具相關資格的教練為犬隊培訓及考核。

黃惜忻稱，去年海關合共偵破35宗走私槍械案。近年流入本港的走私槍械，多數來自槍械管制較寬鬆的國家，例如美國及德國，以包裹及快件形式運往本港，並以暖風機、玩具等掩飾。槍械搜查犬可以憑火藥氣味、槍身物料氣味及潤滑油的氣味，嗅出完整槍支、槍械元件及子彈，包括來自不同產地、品牌的各種槍械。搜查犬會在大批貨件中走動搜索，協助關員辨認懷疑藏有槍械的貨物，再以X光等先進儀器檢驗，方便關員對大批貨物作迅速、有效的評估。

海關選擇拉布拉多尋回犬為槍械搜查犬，是基於此品種嗅覺靈敏而且服從性高，槍械搜查犬隊分別有兩隻5歲及兩隻1歲的搜查犬，其中兩隻5歲的本身已有數年毒品搜查經驗。與領犬員接受為期10星期訓練後，槍械搜查犬已在約1個月前在空郵中心及貨運中心以輪班制服役。