港聞

港聞二

體檢變推銷 腦退化婦買9萬元療程

【明報專訊】港人向來關注健康，有醫療中心看準消費者愈來愈願意花錢於醫療及體檢上，加強推銷攻勢。消委會今年1至11月收到77宗就身體檢查及醫療卡服務的投訴，其中有受精神問題困擾的事主被疲勞式轟炸兩小時，其後持續被該公司推銷療程，在10個月間共消費15萬元購買產品。消委會總幹事黃鳳嫺形容醫療界是「備受尊重的行業」，認為採取不良營商手法營運業務「有問題」，促請業界自律。

精神困擾漢被「轟炸」買15萬產品

消委會昨分享數個投訴個案，其中一名30多歲、溝通能力較弱及長期受精神問題困擾的陳先生，某日收到A公司來電推廣身體檢查，他到達A公司後被帶到房間內，遭沒收信用卡及疲勞式轟炸，陳先生最終難敵猛烈游說，答允購買價值1萬元的脫牙及約2.9萬元的脊醫療程，付款後始獲准離開。

A公司其後不時邀陳到門市，幾乎每次都會推銷及要求他付款才能離開，陳在10個月內於A公司共消費逾15萬元，購買包括照腸、保健產品、重複購買脊醫療程等。後來社工得悉事件，代向消委會投訴，A公司最後全數退款。

患腦退化症、年逾60的周女士收到B公司推銷電話，接受98元的脊骨檢查，但職員檢查不消10分鐘便說儀器看不到周的脊骨最後幾節，稱她有重大問題，需見中醫；中醫得知周女士腳痛後為她針灸，完成後職員才告之診金2400元，繼而再游說她購買8.8萬元療程；由於周女士的信用卡限額只夠付兩萬元，職員陪她提款5萬元支付餘額，她照辦。

家人得悉事件後與B公司交涉，但B公司指銷售過程有錄影錄音，周女士也曾提及自己沒長期服用藥物，認為沒有違規銷售。事件經消委會調停後，B公司允全數退款。

消委倡立法醫療中心設冷靜期

黃鳳嫺指近期的相關投訴沒有特定規律，而上述兩宗個案事主的自我保護能力均較弱，未能判斷及拒絕職員推銷，情况令人關注。她建議市民若要做身體檢查，最好先找相熟家庭醫生了解需要，並與家人商量，檢視不同公司的計劃詳情，亦建議消費者在交易時錄音，保障自己。她又認為，若問題未有改善，有需要向政府建議加強相關的消費者保障，例如將醫療中心也納入服務合約冷靜期立法範圍。

（消委報告）

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