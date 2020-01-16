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九成火腿火雞片高鈉 「759火腿」最鹹 一片如1/4茶匙鹽

【明報專訊】火腿通粉、火腿炒蛋是不少港人鍾愛的茶餐廳美食，不過，消委會測試市面上23款火腿及7款火雞片樣本，發現九成屬高鈉食物，而且全部樣本都含防腐劑硝酸鹽或亞硝酸鹽。香港營養學會副會長、註冊營養師張智良提醒市民，吃一塊約40克火腿或已等於吞下逾四分之一茶匙鹽，防腐劑亦是鈉來源，攝取過量鈉會增加高血壓風險及腎臟負擔。

一碗腿蛋即食麵 達每日上限85%

據食安中心資料，每100克固體食物含超過600毫克鈉即達「高鈉」食物水平，是次測試的火腿及火雞片共30個樣本中，有多達28款屬高鈉，其中最高鈉火腿樣本為「759阿信屋火腿片」，每100克含1320毫克鈉；最高鈉火雞片樣本為「Buddig Oven Roasted Turkey」，每100克含1100毫克鈉。世衛建議成人每日攝取鈉上限2000毫克，消委會根據測試結果指出，只要食一碗火腿煎蛋即食麵，攝入的總鈉量便已達世衛建議的85%。

全含防腐劑 14款營養標籤失實

要了解食物鈉含量，消費者只能靠食品包裝上的營養標籤，但消委會發現14款樣本檢測出的營養素含量，與標示值差距超出規定的20%容忍限度，當中10款總脂肪含量、5款飽和脂肪酸含量、3款鈉含量、2款糖含量，以及1款的蛋白質含量差距均不符規定，另有3款不符合其標籤上標示為「0」的營養成分指標，相關結果已交食安中心跟進。

另外，所有樣本都含防腐劑硝酸鹽及/或亞硝酸鹽，但無超出法例規定，惟其中「Cosi' Bio Organic Cooked Ham」及「Rovagnati Roasted Cooked Ham」火腿被驗出含硝酸鹽，卻未有在包裝配料表上標示；「True Story Organic Smoked Turkey Breast」及「Oscar Mayer Smoked Turkey Breast」火雞片亦驗出含硝酸鹽，但於包裝上甚至標明不含或無添加硝酸鹽或亞硝酸鹽。

營養師：鈉過量血壓上升增腎負擔

香港營養學會副會長張智良向本報指出，一茶匙鹽約含2000毫克鈉，以一片火腿約40克計，吃一片「759阿信屋火腿片」，即已吃了四分一茶匙鹽。他特別提到，坊間售賣的三文治通常用約60至100克火腿、火雞片製作一份三文治餡料，加上醬汁，每份或已逾1000毫克鈉。他指攝取過多鈉而未能經小便排走，會增加積水或水腫情况，易致血壓上升，並增加腎臟負擔。

消委會指錯誤或不全面的食物產品標示，對心臟病、糖尿病等長期病患者健康影響尤甚；消委會總幹事黃鳳嫺表示，消費者只能靠廠商提供的營養標籤挑選食物，但消委會每次測試不同預先包裝食品均發現營養標籤與結果有較多出入，認為政府應加強監察及執法，生產商亦應加密產品營養標籤測試，確保提供準確信息。

明報記者

（消委報告）

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