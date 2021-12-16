開放接種首兩周 1百分點青少年打科興

政府6月中開放12至16歲年齡群組接種復必泰後的首14日，12至19歲青少年人口中多了約5.5個百分點、即逾2.5萬人接種復必泰；而自本月2日開放讓12至17歲群組接種科興後，截至昨日，12至19歲青少年人口中則多了約1個百分點、即4642人接種科興。總計截至昨日，12至19歲青少年中，75.67%已接種一針新冠疫苗，即約兩成半人仍未接種。

三成青年未打針 「外界原盼他們等科興」

葉柏強接受本報訪問時表示，本港青少年有逾七成接種率已屬難得，未打疫苗的近三成青少年過去半年都不選擇復必泰，外界原希望他們是等待接種科興，但上述結果反映這或只是估計。他相信部分人是等其他人先接種，以觀察有否出現副作用等，盼愈來愈多青少年接種科興後，其他人的接受程度會增加。

葉柏強昨午出席一個兒童及青少年接種疫苗的網上講座時稱，已接種兩針疫苗的青少年，無論是打科興或復必泰，6個月後應可打第三針，相信做法會和成人看齊。

對於港大研究顯示，打兩針科興者的血清全部無法中和Omicron變種，出席同一講座的瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，科興要打3針才相當於復必泰打兩針，故估計打3針科興應可抵禦變種病毒。

另外，衛生署昨公布，截至12月12日的過去一周，接獲6506宗疫苗異常事件報告，包括一名13歲男童打第一針復必泰後兩天內出現胸痛，懷疑患心肌炎或心包炎；另有一名64歲男子打疫苗後14日內死亡，署方稱沒臨牀證據顯示個案由疫苗引起。

（新冠疫情）