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Omicron較易感染支氣管 傳播快 港大：病毒複製量較Delta多70倍

【明報專訊】本港昨日再確認多一宗新型冠狀病毒輸入個案感染Omicron變種，令本港Omicron個案增至9宗。港大研究發現，Omicron變種感染人類支氣管組織24小時後的病毒複製量較Delta變種多近70倍，顯示其傳播速度較快；其於肺部的複製能力則較原始病毒株低九成，顯示致病性或較低。負責研究的學者解釋，Omicron有可能在未來一兩個月取代Delta變種，成為最流行的病毒株。

未來一兩月或成最流行病毒株

港大醫學院的研究團隊將Omicron變種分別與Delta變種和原始病毒株比較，發現Omicron於人類支氣管組織複製得較快，感染24小時後，Omicron病毒量比起Delta多近70倍，解釋了為何Omicron較其他變種傳播得更快。相反，Omicron於肺部組織的複製能力較弱，感染24小時後，Omicron在肺部的病毒量比原始病毒株少近九成，研究團隊認為，這表示Omicron的致病程度可能較弱。有關研究正於醫學期刊接受同行評審。

染Omicron病徵或更像流感

負責研究的港大醫學院公共衛生學院副教授、香港科技園免疫與感染研究中心首席研究員陳志偉表示，Omicron在支氣管組織的複製速度較快，代表Omicron可更快傳播出去，他估計，Omicron有可能在未來一兩個月取代Delta，成為最流行病毒株。

陳志偉又說，Omicron感染肺部組織能力較Delta和原始病毒株低，顯示其致病性或較低，感染者或較少出現嚴重病徵如肺炎等，病徵可能更像流感，但即使Omicron在肺部的病毒複製量只及原始病毒十分之一，這十分之一的病毒也有可能引發重症，且由於其傳播力較高，若在人群中廣泛傳播、確診數字高，出現重症和死亡的數字也可能會很高。

累計9宗Omicron 3人已出院

另外，本港昨日新增一宗輸入個案，患者是一名已打兩針復必泰疫苗的46歲男子，他日前從德國抵港後確診。衛生署並公布，前日確診的一名21歲女子（第12,498宗），確認感染Omicron變種，患者早前已打兩針復必泰，日前從美國抵港時在機場驗出確診，入院後病毒數值（CT Value）少於30，抗體呈陽性。連同該宗個案，本港累計9宗Omicron個案，其中3名患者已出院，其餘情况穩定。

而因應當地發現Omicron個案，政府昨日宣布，會將阿爾及利亞、厄瓜多爾、盧森堡、斯洛文尼亞及特立尼達和多巴哥列為A組高風險地區，周六（18日）凌晨生效，非港人不能從當地來港，港人則須已打疫苗才能從當地回港。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕港大醫學院 Omicron變種 變種病毒 新型冠狀病毒

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